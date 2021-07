El PSOE señala que los fondos de vivienda son "una oportunidad" para Cädiz

La portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, Eva Bravo, ha defendido la posición del Gobierno de España respecto al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia en el ámbito de la Agenda Urbana y de la vivienda, que “va a significar una oportunidad para nuestra provincia, en cuanto a la generación de empleo, recuperación económica y del desarrollo del derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible”.

En esa línea se ha manifestado diciendo que “a pesar de la difícil coyuntura en que nos hemos visto inmersos, desde el Gobierno de España se ha conseguido sentar las bases de la recuperación económica”. Para Bravo “la diferencia entre la crisis anterior y la actual es que con estos fondos hemos conseguido que nadie se quede atrás y que lleguen a todo el mundo, con especial atención a las PYMES, que en nuestro país son tan relevantes y que en el caso de la Agenda Urbana van unidos al desarrollo de la vivienda asequible y de la movilidad sostenible”.

El Plan de Recuperación se sustenta en cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. A su vez, estos ejes se concretan en varios objetivos. El Plan contiene 212 inversiones y reformas que España ya ha puesto en marcha, en buena medida desde 2020".

Por su parte, Bravo ha indicado que “en diciembre de 2020 la Diputación de Cádiz canalizó una batería de propuestas de los cuarenta y cinco Ayuntamientos de la provincia, agentes sociales y económicos e igualmente realizó un total de 14 propuestas propias en base a los fondos Next Generation que comportaría una financiación de en torno a los 3.800 millones de euros”.

En este sentido, ha recordado “los Ayuntamientos gaditanos hicieron un total de 884 propuestas con una financiación estimada de 11.163 millones de euros, las Mancomunidades de la provincia propusieron 60 proyectos por valor de 1.000 millones de euros y 282 entidades promotoras entre agentes sociales y económicos también hicieron sus aportaciones”.

A Andalucía le corresponden casi 200 millones para el programa residencial

Por tanto, Bravo se ha congratulado de que “la provincia de Cádiz con más de 1.200 proyectos sobre la mesa ha puesto las bases para materializar las diferentes líneas de los Fondos Europeos que le corresponden a España y tanto la Diputación, los Ayuntamientos, las Mancomunidades y las entidades promotoras tienen muy claro qué modelo de provincia quieren".

Por otro lado, ha hecho público que “los Fondos que recibirá España permitirán actuaciones en vivienda y regeneración urbana, línea que contará con 6.280 millones de euros en programas de rehabilitación energética e integral de viviendas, edificios y barrios en entornos urbanos y rurales, hablamos de la segunda mayor inversión del Plan. Las ayudas representan el 10% del valor añadido bruto anual de toda la construcción en España”.

No obstante, Bravo ha recordado que “la semana pasada ya se anunció la aprobación de un acuerdo con las CCAA que facilita el traspaso este mismo año de 1.151 millones del Programa rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, dotado con un total de 3.420 millones de euros de los fondos europeos, y de los 480 millones de euros destinados al impulso a la rehabilitación de edificios públicos de las CCAA”.

Así, cada partida se distribuirá entre las Comunidades Autónomas, “concretamente a Andalucía le corresponden casi 200 millones de euros para el programa de rehabilitación residencial y 85,6 millones de euros para rehabilitación de edificios públicos, siendo Andalucía la comunidad que más inversión va a recibir de todo el territorio nacional y, por ende, la provincia de Cádiz se verá beneficiada de esos fondos”, ha resumido Bravo.

Todo lo anterior tiene como objetivo “crear un enfoque nuevo de política de vivienda y alcanzar efectivamente a las personas con más necesidad y mejorar la sostenibilidad y calidad de vida de las ciudades. Crear en torno a los 188.300 puestos de trabajo y 13.500 millones de euros de aportación al PIB. Y del orden de 510.000 actuaciones de renovación en viviendas y 20.000 viviendas de alquiler social construidas, sobre el total de 100.000 que tiene previsto impulsar el Gobierno entre el parque público y el fondo social de vivienda”.