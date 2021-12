El PSOE propondrá que Junta y Gobierno central vayan de la mano en el proyecto del CFA

Manuel Jiménez Barrios, presidente del PSOE provincial, ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana en la que ha presentado la propuesta que su grupo parlamentario va a realizar en el Parlamento con el fin de convertir a la Bahía de Cádiz en punta de lanza de la innovación y la investigación tecnológica en materia aeronáutica y naval. "La pandemia también ha tenido algunas oportunidades", dijo. "Lamentablemente, como consecuencia de ella vamos a tener una ingente cantidad de fondos europeos para intentar salir de la crisis", dijo.

Recordó el que fuera vicepresidente de la Junta con Susana Díaz que "la Junta impulsó el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) en una nave de Navantia de Puerto Real, un proyecto que venía recogido en los fondos ITI, un centro para los sectores aeronáuticos y naval con un presupuesto de 20 millones de euros". La ubicación de este centro es provisional y la perspectiva era "situarse posteriormente en un lugar definitivo para seguir su andadura en la innovación tecnológica".

Censuró Jiménez Barrios que "el nuevo gobierno de la Junta lleva ya tres años y se habla incluso de adelanto electoral. Y el CFA sigue todavía vacío y la crisis industrial no da dinero. Nuestras empresas tractoras no cuentan aún con el valor añadido que sería tener a su disposición un centro con un plus de conocimiento que le daría ventaja frente a otros territorios".

Afirmó igualmente que la Junta "ha sacado a concurso la gestión externa del centro mediante la posibilidad de una consultora. Parece adjudicado a una empresa madrileña. Al mismo tiempo sigue achacando todos los males del mundo al Gobierno socialista anterior, pero esto ya no cuela. A nadie le interesa ya hablar de lo que sucedió hace años. Han tenido tiempo suficiente para poder saber si su gestión sigue siendo lenta", dijo.

Y es que tras el cierre de Airbus Puerto Real, el Gobierno de España, junto con Airbus y centrales sindicales acordaron convertir la factoría en un centro 4.0 para el desarrollo de tecnología aeronáutica, incluso con participación de la Junta. "La ministra de Industria reafirmaba lo que acabo de decir. Ante estas dos iniciativas creemos que se abre una gran oportunidad, y para que no se frustre no nos podemos quedar de brazos cruzados ni permitir lo que ha ocurrido en otras ocasiones", dijo. "El camino es situarnos como un referente tecnológico en la bahía, y para eso tenemos que sumarnos, porque competir en los mercados, uno tan competitivo como el que hay ya en el mundo, obliga a tener iniciativas avanzadas", manifestó.

Por eso, el PSOE de Cádiz, considera que "hay que despejar dudas y dar certezas a estos problemas. ¿Tiene sentido que la Junta no haya reaccionado y haya preguntado si pueden sumarse los esfuerzos? ¿Cómo explicar que vaya a construirse un centro similar, con 20 millones de euros, en una nave provisional? ¿Cómo es posible que no se pongan en contacto con Industria y le propongan sumar ambas propuestas? Hay que convertir la Bahía de Cádiz en una gran oportunidad", manifestó Jiménez Barrios.

Considera el dirigente socialista que "podíamos convertir la bahía en un espacio para el conocimiento y una oportunidad para nuestros trabajadores. Contamos con materia muy importante. Pero si la Junta no mueve ficha y no termina de sentarse en una mesa con el ministerio, será este quien tenga que tomar la iniciativa. Me consta que el ministerio es partidario de sumar los esfuerzos".

También está la posibilidad de que, si esa unión acaba siendo una realidad, "la factoría de Puerto Real tendría posibilidad de abrirse nuevamente en el futuro. Sería un espacio deseable con un plus añadido. De esa manera se recuperaría la confianza en los proyectos de las administraciones. Merece la pena trabajar por el común de la bahía y lo que planteamos nosotros es bastante sensato y lógico", afirmó.

"Además, lo que se plantea con la innovación entra como cuchillo en mantequilla con los objetivos de recuperación que España ha planteado a UE. Los fondos Next Generation vienen perfectos para estos proyectos. La Bahía de Cádiz necesita creer que esto es posible y el PSOE trasladará la iniciativa que les acabo de contar. Presentaremos y estamos convencidos que representamos el sentir mayoritario. Este proyecto situaría a la Bahía de Cádiz en el mercado aportando un plus de investigación e innovación".

Para colmo, el convenio de cesión de la nave finaliza el año que viene. "Tiene una lógica aplastante que sumar ambos esfuerzos sería lo ideal. 20 milllones de euros tiene la Junta y el Gobierno de España va a tener una ingente cantidad económica de dinero. Hay suelo, hay disponibilidad, hay dinero y hay predisposición", recalcó.

Congreso provincial

Por otro lado, se le preguntó sobre su papel en el PSOE provincial tras el congreso del próximo sábado. "Yo ya, desde el punto de vista orgánico, comprenderán que tengo muchas expectativas cubiertas. Participo de lo que ha significado el cambio en la provincia. Al nuevo secretario general hay que dejarle que haga sus ejecutivas como corresponda. Yo intentaré aportar porque el PSOE forma parte de mi vida y seguiré sintiéndome socialista hasta la médula", finalizó.