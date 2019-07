El PSOE denuncia el "portazo" de los presupuestos de la Junta a los intereses de la Sierra

Las parlamentarias andaluzas Araceli Maese y Noelia Ruiz, junto al alcalde de Arcos, Isidoro Gambín y la secretaria general del PSOE en Arcos, Ana Carrera, han explicado este martes del “portazo” que los presupuestos del nuevo Gobierno andaluz han dado a los intereses de la comarca de la Sierra al rechazar en bloque las enmiendas que pretendían mejorar la calidad y atención de los servicios públicos en la zona.

Así se ha confirmado, según Ruiz, en el dictamen de la comisión de Hacienda celebrada ayer en la cámara andaluza donde PP y Ciudadanos “solo aceptaban enmiendas de Vox que vienen a empeorar y perjudicar a los intereses generales, encaminadas al desmantelamiento de los servicios públicos, a través de auditorías privadas que serán la excusa para poner en la calle a miles de empleados públicos que trabajan para que la Administración funcione”. “Nuestras enmiendas han quedado fuera, dando carpetazo a cuestiones importantes, esenciales para los que vivimos en la Sierra, sobre todo, en materia de sanidad e infraestructuras”, ha señalado, al tiempo que ha recordado “la campaña Juanma lo haría, cuando el presidente prometió eliminar el peaje en la autopista a Sevilla y ya no es prioridad política, rechazando nuestra enmienda para que lo eliminase hasta fin de año”.

Ruiz ha enumerado el paquete de enmiendas relativas a la Sierra obviadas por el tripartito de la derecha y que van desde la recuperación de la Vía Verde y una partida de millón y medio para la reconstrucción de la barriada de la Verbena; un paquete de depuradoras para Ubrique, Olvera, Jédula, Algar o Espera; mejoras sanitarias como el helicóptero con base en Jerez, la ambulancia para Olvera, y la apertura de consultorios por la tarde en pequeños municipios como Torre Alháquime, así como inversiones en conexiones de carreteras como las de Alcalá del Valle, la redacción del proyecto de la carretera Las Cabezas de San Juan Espera-Arcos para conectar las dos provincias o la ejecución de la Arcos-Antequera donde ya no vemos tantos chalecos reflectantes reivindicativos”.

La parlamentaria serrana ha lamentado que PP y Ciudadanos junto a Vox “hayan dicho un no rotundo a todas estas necesidades, dejando patente poco compromiso con la Sierra que necesita de un Gobierno sensible a sus demandas para seguir creciendo”.

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha comenzado su intervención respaldando al sector del olivar que hoy se manifiesta en Sevilla, “un sector de vital importancia por las 23.000 hectáreas concentradas en esta comarca que generan empleo mucho más allá de la recolección de la aceituna, con un 16 por ciento de producción ecológica por encima de la media andaluza”. “Una joya que no podemos dejar morir con precios inasumibles”, ha recalcado, reclamando el respaldo tanto de los agentes económicos y sociales como de todas las administraciones públicas para que se unan a esta reivindicación”.

Maese ha criticado “unos presupuestos antisociales que solo engordaban los bolsillos de los más ricos, que planteaban una rebaja fiscal quitando el impuesto de sucesiones y que nosotros queríamos que fuera destinado a infraestructuras educativas, pero prefieren beneficiar a 300 familias antes que a la ciudadanía de a pie”. La diputada andaluza dice que con el rechazo a la enmienda a la totalidad, “PP y Ciudadanos se han olvidado de la gente y de la provincia pues de entrada se produce un recorte del 15 por ciento en las partidas de empleo”. “Quitando lo destinado a la ITI, el presupuesto es enclenque, sin capacidad para gestionar nada nuevo”, apunta.

Además del “gravísimo retroceso democrático en derechos y servicios perpetrado por el PP y Ciudadanos para poder tener un presupuesto en su pacto con Vox”, la parlamentaria socialista ha insistido en que “el Gobierno de la derecha se ha olvidado de la Sierra en temas esenciales como sanidad, política hídrica y en las infraestructuras”. Considera que “en esta comarca hay que hablar de cohesión territorial y del potencial de la comarca con sectores tan potentes como el de la piel que tampoco sale reforzado en los presupuestos”. “PP y Ciudadanos creen en la Sierra de boquilla porque a la hora de poner dinero sobre la mesa no lo hacen”, ha insistido.

“Con ese portazo definitivo, han rechazado todas las enmiendas, dando la espalda a la provincia a la comarca y a Arcos. No solo han dicho no a la subida de impuestos a las grandes fortunas, han dicho no a la recuperación de derechos laborales de los empleados públicos, no a los fondos para luchar contra la violencia de género y no a las ayudas a las familias”, ha explicado, asegurando que eran enmiendas que venían a mejorar servicios públicos, la mayoría peticiones expresas del propio PP de un programa que le sirve solo para hacer campaña pero que después cuando gobiernan, olvidan”.

Ana Carrera, por su parte, ha agradecido “este trabajo que se hace desde el Parlamento para reflejar nuestra postura en cuanto a los municipios de nuestra comarca ante los peores presupuestos de los últimos años en Arcos y la Sierra pues son poco sensibles a las necesidades de la gente de Arcos”. La dirigente socialista ha subrayado que “el PSOE se situará enfrente de los recortes que asoman en estos primeros presupuestos donde ya hemos visto cómo por ejemplo, hay cierre de camas o en este municipio seguimos sin tener monitores escolares y hay ya una línea menos de Infantil en tres años”. “Siempre vamos a defender las infraestructuras en nuestra comarca, las inversiones que ya estaban comprometidas y el actual Gobierno ha decidido anularlas”, ha precisado.

En la misma línea, el alcalde de Arcos ha lamentado que los presupuestos andaluces hayan descartado esa importante y necesaria partida de millón y medio para la barriada de la Verbena “por la que vamos a luchar”, así como que no recogen compromisos contraídos con el Gobierno anterior de infraestructuras esenciales como el arreglo de varios cruces que son puntos negros tales como la rotonda del polígono El Peral, el enlace en la presa de Arcos hacia la Fuente del Río o la rotonda del cruce del canal a la altura residencial Lago de Arcos.