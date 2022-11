El PSOE afirma que el plan SOS llega "tarde y mal" a la provincia de Cádiz

El diputado socialista por la provincia de Cádiz, Jose Ramón Ortega, ha salido al paso de las críticas de la secretaria general del PP, Almudena Martínez que carga contra el Gobierno de España toda responsabilidad sobre el estado de emergencia que se vive en nuestra provincia por la sequía cuando la Junta no ha cumplido con sus competencias en materia de ejecución de la mayoría de las obras hidráulicas planificadas.

Contra las declaraciones de Martínez que aseguraba que el Ejecutivo de Sánchez “mira para otro lado”, Ortega ha replicado que “con los gobiernos de Pedro Sánchez, los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han incrementado un 40 por ciento en Andalucía con respecto a cuando gobernaba el Partido Popular”.

Así considera que en materia medioambiental y de sequía, el Gobierno de la Junta llega tarde y mal, cuando llega pues anuncia el plan SOS ahora para una provincia donde se declaró hace ya un año el estado de emergencia por la sequía y donde ya hay restricciones de agua.

A juicio del diputado del PSOE, “sorprende que sea el PP el que trate de sacar pecho, el mismo partido que pone en duda el cambio climático, que no apoyó la Ley correspondiente ni las energías renovables, que se ha cargado el Mar Menor o que pone en peligro Doñana al no actuar contra los regadíos ilegales. “Su política no es creíble en la lucha contra la sequía”, subraya.

"Juanma Moreno pone en peligro Doñana al no actuar contra los regadíos ilegales"

Ortega recuerda que “actualmente solo en obras de emergencia, el gobierno de España ahora mismo está invirtiendo en Andalucía 12.770.000 euros, destinados a garantizar el abastecimiento en esta etapa tan dura de sequía, para modernización de los regadíos”. “Ahora mismo se han invertido 32,9 millones de euros en Andalucía y con los fondos europeos del Plan de resiliencia que el PP intentó boicotear, se invierten más de 100 millones para eficiencia y eficacia de nuestros regadíos, mientras que Juanma Moreno sigue desprotegiendo Doñana de los pozos y extracciones ilegales que están desecando este humedal, lo que puede conllevar sanciones de Europa e incluso paralizar la llegada de fondos europeos, si la Junta de Andalucía sigue desoyendo la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y no adopta medidas para evitar las extracciones ilegales”, explica al tiempo que recalca que “esa es la realidad de quien está luchando contra la sequía en Andalucía”.

El diputado del PSOE asegura que “mientras que la planificación hidrográfica del Guadalquivir para el período 2022/2027 recoge una inversión de 3.800 millones, 1.400 millones más de lo que ponía el Partido Popular en Andalucía cuando gobernaba en España, por su parte en 2022 Juanma Moreno presupuestó 450 millones de los cuales en septiembre sólo habían ejecutado el 16,6 por ciento”.

Ortega ha afeado que “el PP quita el canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma y pretenden que sea el esfuerzo del conjunto de los españoles, a través del gobierno de España el que atienda el abandono por su parte de políticas imprescindibles en esta materia, sin olvidar que también piden los fondos europeos que el PP ha boicoteado en todo momento, incluso hablando mal de España en Europa, para intentar que no llegaran y todo para intentar dañar al gobierno, aún a costa de perjudicar a toda la ciudadanía en cuestiones tan importantes como la sequía".