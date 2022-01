El PSOE fiscalizará las palabras de Moreno Bonilla respecto a las inversiones en Cádiz

El parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado hoy una batería de iniciativas que el Grupo Socialista elevará a la cámara andaluza para fiscalizar que las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, en el consejo de Gobierno celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri se correspondan con hechos reales. Jiménez Barrios ha despiezado el orden del día del Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes 24 de enero y ha comprobado que hasta 13 puntos son “toma de conocimiento”, lo que no obliga a nada al Gobierno andaluz, siendo meras conjeturas de las consejerías.

“Sentimos decepción ante el triunfalismo de esa rueda de prensa”, ha señalado Jiménez Barrios que ha comparado la imagen de “la locomotora” que usó el presidente para referirse a la provincia como la de “una caravana, electoral” en la que está instalado mientras deshoja la margarita de la fecha de los comicios andaluces.

Así, ha insistido en que al PSOE le hubiera gustado que los anuncios del Consejo de Gobierno de “la parafernalia” se hubieran sustanciado en expedientes y documentos reales. A propósito ha recordado que la Ley de Transparencia obliga no solo a publicar el orden del día 24 horas antes sino también a hacer públicos con un plazo de hasta tres días- que finaliza hoy- los expedientes que acompañan las decisiones colectivas que allí se aprueban. “Estamos expectantes para saber si esos expedientes se corresponden con la realidad y así preguntaremos en el Parlamento si son reales y si están en el camino de resolver los problemas de los gaditanos y gaditanas”, ha dicho recordando que Diario de Cádiz ya ha publicado que la mitad de las inversiones anunciadas por valor de 223 millones tenían destino en la provincia de Málaga.

Jiménez Barrios: "El ánimo triunfalista llevó a los miembros del Gobierno a una ceremonia de la confusión"

Considera Jiménez Barrios que el Gobierno andaluz “el ánimo triunfalista” llevó a los miembros del Gobierno andaluz a “una ceremonia de la confusión” sobre cifras aparentes y relato de propuestas en las que “sin rubor alguno” se apropian de proyectos de otros, ya sea el PERTE naval que el Gobierno de España va a aprobar en febrero o proyectos de iniciativa privada como el Fondo de barril de CEPSA que ya se impulsó y se declaró Proyecto estratégico en el mandato socialista anterior cuando él era vicepresidente del Gobierno. Y refiriéndose a los proyectos de energías renovables que están llamando a la puerta de esta provincia, el diputado del PSOE ha sugerido que “en lugar de anunciar iniciativas privadas que no son nuevas, la Junta debería tener una estrategia para ver qué planteamientos son asumibles sin que repercuta negativamente como sucede con el marco de Jerez”.

De los puntos analizados por Jiménez Barrios destaca lo que está sucediendo con la Inversión Territorializada Integrada ITI sobre la que el Consejo de Gobierno destacó que hay 42 proyectos en marcha, “la mayoría de cuño socialista porque si no hubiésemos inventado la ITI no sabemos de qué estarían hablando, ni como habrían hecho los presupuestos”. Pues bien, de esos proyectos, según la información que circuló la propia Junta el pasado lunes, solo se han certificado obras por valor de 39 millones de euros de la partida global que consiguió arrancar el PSOE a Bruselas y que ascendía a 386 millones, apenas un 10 por ciento de una estrategia que tenía que servir para el impulso y la modernización del sistema productivo en la provincia. Jiménez Barrios ha avisado de que si en 2023 no está certificado el total, el Gobierno andaluz va a tener que devolver los fondos.

Sobre Las Aletas, ha recordado que igualmente, siendo vicepresidente del Gobierno se impulsó el cambio a Lógica “pero de eso hace tres años y no se ha movido nada”, por lo que estima que Marín ha mentido cuando ha dicho que verá la luz este año ya que es imposible que se produzca la liquidación del anterior consorcio, la creación de la nueva sociedad, se replantee el proyecto urbanístico para adaptarlo al nuevo espacio y solicitar al ayuntamiento las obras. “Es de sentido común que ya deberían de haberse adelantado el proceso administrativo para una obra que no comenzará este año a pesar de contar con dinero disponible”, anota.

Han corrido la misma suerte proyectos fundamentales como la Ciudad de la Justicia cuyo convenio para ubicarla en los depósitos de Tabacalera se firmó hace tres años; Valcárcel, el teatro romano en la capital o en la provincia obras como el desdoble de la Arcos-Antequera, ha explicado el político gaditano que ha emplazado a los sectores afectados a hace presión para que sean una realidad cuanto antes porque el ritmo que llevan es demasiado lento.