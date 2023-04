El PSOE pregunta a la Junta dónde está la certificación de las obras en la provincia del plan de emergencia contra la sequía

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha preguntado este lunes a la Junta de Andalucía cuál es el volumen de certificaciones de obras ejecutadas del plan de emergencia 2022 contra la sequía en la provincia de Cádiz. “No queremos anuncio de licitación, no queremos anuncios de supuestas obras adjudicadas, queremos saber si ese plan de emergencia contra la sequía tiene certificaciones de obra ejecutadas”, ha reiterado Ruiz Boix que ha recordado “cómo la Junta anunciaba en primavera, en campaña electoral ese plan del que no sabemos nada”.

El dirigente socialista ha demandado además información sobre el estado de ejecución de obras hidráulicas que también fueron declaradas de interés de la comunidad andaluza por acuerdo de Gobierno de 16 de junio de 2020 como la nueva conducción de abastecimiento desde el embalse de Guadalcacín hasta el partidor de la Peruela, así como la mejora de la garantía de abastecimiento a núcleos de la comarca de la Janda.

“Sanz enreda con cifras y cuantías pero queremos saber si hay certificación de obras ejecutadas que son necesarias para hacer frente a la sequía o el único interés era engañar a los vecinos para obtener su voto”, ha subrayado anotando que los embalses de la provincia están a un 30 por ciento de su capacidad, concretamente 549 hectómetros cúbicos del total de 2.821, ocho puntos por debajo del pasado año.

El también presidente de la Diputación ha recordado que “en la previa a las elecciones andaluzas del 2022 anunciaron un rimbombante plan pactado en una Mesa por la sequía que se aprobó en octubre del 2021, en consulta con todos los agentes sociales y económicos implicados”, subrayando que “no nos hemos recuperado en este año 2023, sino que vamos a peor” e ironizando que “para estas emergencias sí que pueden usar esos contratos a dedo que tanto les gustan”.

Con respecto a la presa de Gibralmedina, que afecta al conjunto de la comarca de Campo de Gibraltar, Ruiz Boix ha precisado que “el proyecto se adjudicaba en octubre del 2020, debía estar finalizado en 18 meses y por tanto, en esa precampaña ya estaba finalizado el proyecto, y lo que queremos saber es si este proyecto por valor de 2.200.00 euros se ha entregado ya por parte de la empresa TYCSA, si la Consejería de Medio Ambiente se ha preocupado por ello y si hay alguna partida para su licitación y pronta ejecución”.

Ruiz Boix ha criticado que “las preocupaciones del Gobierno de Juanma Moreno no pasan por sumar más capacidad embalses, no pasan por sumar obra hidráulicas que permitan que no haya ninguna fuga, ninguna pérdida, el único plan que tienen Antonio Sanz y Juanma Moreno es esquilmar el futuro de los andaluces con esas decisiones que están tomando en contra de la opinión de los expertos con Doñana, en contra de las resoluciones de la UE, pasándose por encima las sanciones, las advertencias sobre todo lo que supone estar al cuidado de unos acuíferos que son historia de nuestro país, y que tienen que estar para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de ese paraje natural”.

En otro orden de asuntos, el dirigente socialista se ha congratulado de que la Universidad de Cádiz recupere el uso público de la Escuela de Ingeniería para habilitar un nuevo Centro cultural o una nueva residencia de estudiantes y considera al respecto que “es una oportunidad de poner negro sobre blanco cuando hay interés por trabajar por la ciudad de Cádiz”. Así, ha contrapuesto esa decisión del rector “con el olvido y el maltrato que sigue sufriendo la Universidad de Cádiz y con ello toda la comunidad educativa de jóvenes estudiantes que quedan pendientes de la decisión de la Junta sobre ese convenio de Valcárcel que lleva encima de la mesa tres meses”. “Creo que es un ejemplo de voluntad con menos recursos y esa decisión de colaborar de la Universidad de Cádiz pone la cara colorada al gobierno de la Junta de Juanma Moreno que siguen sin proponer una solución a un asunto que es de su competencia como es la financiación de las universidades”, ha indicado recordando que tanto la Diputación como el Ayuntamiento han aportado soluciones también.

Ruiz Boix ha recapitulado algunas propuestas que recoge el programa electoral aprobado en la Convención socialista celebrada en Valencia para construir ciudades sostenibles, solidarias, sociales, sin brecha de género, saludables y seguras. “Un programa elaborado desde la vocación municipalista del PSOE y el compromiso con nuestros vecinos para ofrecer una respuesta progresista y equilibrada a los problemas que tenemos como sociedad como por ejemplo el cambio climático”, ha señalado. Entre ellas, la digitalización de las redes de abastecimiento de agua de todos los municipios españoles de más de 20.000 habitantes, que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan todos los servicios que necesitan, así como espacios verdes, a menos de 15 minutos a pie, en bici o en transporte público o que todos los vecinos y vecinas tengan un parque a menos de 300 metros, vean tres árboles desde su casa y sus barrios cuenten con un 30 por ciento de cobertura vegetal.

Ruiz Boix también ha saludado el acuerdo en torno a la Ley de Vivienda que “refuerza el quinto pilar del Estado del bienestar, garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada siendo una de las más avanzadas de Europa y que coloca a España a la vanguardia en el reconocimiento de ese derecho”.

Entre las virtudes de la norma que se aprobará en las Cortes, figura la mejora de la regulación de los desahucios y lanzamientos que afecten a personas en situaciones de vulnerabilidad, el incentive de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, los mecanismos de contención y bajada de precios del alquiler en zonas tensionadas y el estímulo del alquiler de vivienda habitual a precios asequibles. “También se establecen una serie de incentivos y beneficios fiscales para posibilitar que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler, se crea un sistema potestativo para las entidades locales, a través del IBI, para favorecer la movilización de las viviendas vacías; se protegerán los parques públicos de vivienda y se prohíbe la venta a fondos de inversion, así como se establecen mecanismos para garantizar la transparencia en el ámbito inmobiliario, tanto en la compra como en el alquiler”, ha explicado para celebrar las 50.000 vivienda que se sumarán al parque público procedentes de la SAREB.

Por último, el secretario general ha afeado a Moreno Bonilla que vaticine “que pasarán cosas maravillosas en Sevilla si hay un Gobierno del PP tras el 28M”, lo que considera “una actitud sectaria” del presidente de la Junta, a quien ha pedido que “en estos 40 días que quedan, no veamos más actuacione de instrumentalización de la Junta, de un presupuesto de 40.000 millones que tienen que favorecen los programas que necesitan los pueblos gaditanos y no los que le convenga al PP”. “Pedimos respeto a la pluralidad política, a las decisions inteligentes que toman los vecinos libremente y que determinarán el futuro de los próximos gobiernos municipales”, ha reclamado, sentenciando que “llevamos cinco años esperando que ocurran cosas maravillosas en la ciudad de Cádiz como la construcción de la Ciudad de la Justicia, del nuevo hospital y de Valcárcel”.