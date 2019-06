El PP responde a Ortiz que el debate del relevo de Sanz "no está abierto"

El Partido Popular de Cádiz cierra filas en torno a su presidente, Antonio Sanz, después de que el alcalde de Vejer, Pepe Ortiz, haya planteado abrir el proceso para renovar los órganos de dirección. Fuentes del partido señalaron este martes que "el debate no está abierto" en estos momentos.

El PP de Cádiz celebró el pasado sábado un comité ejecutivo en El Puerto de Santa María en el que no se planteó petición alguna en este sentido, según indicaron las mismas fuentes, que recalcaron que todas las propuestas salieron adelante "por unanimidad". No obstante, reiteraron que "no hay decisión tomada" al respecto, y que se siguen escrupulosamente "las directrices de las direcciones nacional y regional" del PP.

La formación recalcó que la prioridad ahora es cerrar los pactos tras las elecciones municipales para configurar el número máximo de gobiernos locales.

Primer comité ejecutivo del @ppcadiz tras el #26M. Gracias a todos nuestros candidatos por la excepcional campaña que han hecho. Comenzamos una etapa de reflexión para los próximos 4 años en la que el @ppcadiz debe seguir siendo el equipo fuerte y unido que siempre va a por todas pic.twitter.com/hO4UOpPb4i — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) 1 de junio de 2019

La polémica ha saltado despés de que Pepe Ortiz haya declarado que el PP de Cádiz "está en un momento de transición, con una presidencia interina y huérfano". Ortiz ha recordado la promesa de Sanz de dar un paso atrás tras ser nombrado viceconsejero de la Junta. "El PP tiene la obligación de abrir un debate", ha manifestado el regidor de Vejer, que ha asegurado que el PP en Cádiz "no está bien y si no funciona el modelo hay que cambiarlo".