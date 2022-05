El PP gaditano llevará al Senado las "carencias de trenes en la provincia"

La senadora del PP de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha adelantado que mañana, martes, planteará en el pleno del Senado “las carencias en el transporte ferroviario” en la provincia y, de forma prioritaria, “los recortes y escasez de plazas” en el Alvia que une de manera directa Cádiz y Madrid.

Así, según se ha informado en un comunicado,la senadora hará una pregunta oral a la ministra de Transportes y Movilidad para que “explique la situación real de estos servicios y sobre todo informe sobre qué medidas piensa llevar a cabo para solventar una situación que afecta no sólo al turismo sino también a muchos gaditanos”.

“El PP de Cádiz ha mostrado su preocupación por el deterioro y carencias cada vez mayor de las conexiones por tren en una provincia en donde, por su carácter periférico, se debería fomentar y apostar por este transporte al contrario de lo que viene ocurriendo en los últimos años”, ha indicado.

De hecho, son varias las iniciativas que se ha presentado ante el Gobierno, “sin obtener ninguna respuesta”, ha lamentado Ruiz-Sillero, por lo que justifica el registro de una pregunta oral a la ministra “para que dejen de esconderse y dar largas y se comprometan”.

La ‘popular’ ha señalado que el refuerzo estival anunciado esta semana por el subdelegado del Gobierno “es insuficiente y no soluciona los recortes. Se plantea, para intentar calmar el malestar, un aumento de plazas doblando los trenes pero sin llegar a la oferta de antes de la pandemia y sin incrementar el número de trayectos directos.”

Ante esto, el PP reclama “los seis trenes diarios directos por cada sentido de trayecto que teníamos desde 2014 y que tanto se reivindicó hasta que se logró, por lo que ahora no podemos retroceder. La solución no puede ser que tengamos menos plazas disponibles y que tengamos que hacer transbordo en Sevilla alargando, por tanto, el viaje en más de una hora. Así no se puede ser competitivos, turísticamente hablando”, ha añadido.

En definitiva, “los servicios que propone Renfe suponen volver al año 2009, incrementando además hasta en un 30% el coste de los billetes”, ha concluido.