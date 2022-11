El PP descarta la 'operación Ciudadanos' en Benaocaz

El PP ya ha decidido que no habrá 'operación Ciudadanos' en Benaocaz. Aunque en diferentes foros venía planteándose desde hace algunos meses la posibilidad de que los populares ficharan como candidata a la Alcaldía a la actual regidora, Olivia Venegas, del partido naranja, finalmente esa opción no se terminará dando. Y es que el PP ha decidido no arriesgar y apostar sobre seguro, de ahí que el número uno de su candidatura en esta población serrana en las elecciones municipales del próximo mes de mayo vaya a ser Antonio Lamela, actual concejal del PP y el indiscutible hombre fuerte de esta formación política en este gobierno local a lo largo del mandato corporativo que encara ya su recta final.

Después de que desde el ámbito regional el PP haya ido fichando a pesos pesados de Ciudadanos en Andalucía, en Benaocaz estaba abierta la puerta a la posibilidad de que pasara algo similar y que Olivia Venegas, que es la primera y hasta ahora única alcaldesa que ha tenido Ciudadanos en la provincia de Cádiz, terminara recalando en las filas del Partido Popular. Pero este extremo no se producirá, entre otras cosas porque no ha habido ninguna reunión previa entre la regidora de esta población serrana y el presidente provincial del PP, Bruno García.

En las elecciones municipales de 2019 el PSOE ganó en Benaocaz aunque perdiendo la mayoría absoluta al quedarse con sólo tres ediles. El PP, que logró dos concejales, y Ciudadanos, que obtuvo otros dos, firmaron entonces un acuerdo de gobierno que apartaba de la Alcaldía al socialista Antonio Venegas y que aupaba a este puesto de responsabilidad a Ana Belén García, la número uno de a candidatura del PP.

Sin embargo, a finales de 2021 la alcaldesa presentaba su renuncia aduciendo motivos de salud. El PP planteó entonces a Ciudadanos renovar este acuerdo de gobierno con su número dos, Antonio Lamela, como nuevo alcalde. Argumentaban los populares que el pacto había venido funcionado muy bien y que ellos habían obtenido más votos que el partido naranja en las urnas. Sin embargo, Ciudadanos también reclamó la Alcaldía para su alcaldable y hasta entonces primera teniente de alcaldesa, Olivia Venegas, y mantuvo el pulso hasta el mismo pleno de elección del nuevo regidor o regidora, celebrado el pasado mes de enero. No fue hasta ese último momento cuando el PP dio su brazo a torcer, retiró in extremis la candidatura de Lamela y regaló a Ciudadanos su primera Alcaldía en la provincia. De no haber dado esta marcha atrás, la Alcaldía hubiera recaído de nuevo en el socialista Antonio Venegas como candidato de la lista más votada en las elecciones municipales de 2019.

En este año 2022, y ya con Ciudadanos en la Alcaldía, el pacto con el PP ha mantenido su buena sintonía y Lamela ha seguido siendo uno de sus hombres fuertes y la mano derecha de la alcaldesa. Entre los proyectos que más ha defendido el nuevo líder local de los populares es el sendero que está previsto habilitar entre el propio pueblo de Benaocaz y Tavizna, un enclave medio ambiental y turístico perteneciente a este mismo municipio benaocaceño.

Dentro de seis meses, y a diferencia de lo sucedido hace tres años y medio, Antonio Lamela se estrenará como candidato del PP a la Alcaldía de Benaocaz. Con él ya son tres los alcaldables populares confirmados para las municipales de mayo, junto con los casos de María José García-Pelayo en Jerez y de José Ortiz en Vejer.

Se supone que en las próximas semanas la dirección provincial del PP irá desvelando la identidad de otros candidatos a alcaldes, aunque en algunos municipios este paso no se dará hasta ya entrados en el año 2023.