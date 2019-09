El PP cuestiona la gestión de los fondos EDUSI y denuncia retrasos en los plazos

Al PP no le cuadran los plazos de los grandes proyectos que el equipo de gobierno ha anunciado que llevará a cabo con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Si la alcaldesa, Patricia Cavada, ha anunciado en reiteradas ocasiones que quiere que las actuaciones planteadas para la regeneración de la franja este de la ciudad estén realizadas en un plazo máximo de tres años, eso quiere decir -teniendo en cuenta cuando se concedieron los fondos- que en torno a 2020 tendrían que estar finalizadas todas las obras. Y eso -señalan los populares- resulta prácticamente imposible ya que pasado el ecuador de 2018 no hay ni una sola actuación en marcha todavía. "A la vista de la situación actual, los plazos no salen", dice el concejal Daniel Nieto, que ayer puso de manifiesto la "preocupación" de su partido "ante la absoluta falta de actividad e información" que existe en torno a los EDUSI.

El PP se atribuye además el mérito de que haber conseguido para La Isla estos fondos que sumarán en total 12,5 millones de euros. "Dejamos todo hecho", asegura Nieto al referirse a la EDUSI. "Cavada solo tenía que gestionar lo que se encontró hecho".

La formación ha puesto así la gestión de la EDUSI que lleva a cabo el gobierno que comparten socialistas y andalucistas en el punto de mira. Hace escasas semanas que se dio a conocer el proyecto base, apunta. Pero fue adjudicado en noviembre de 2017 y su elaboración concluyó en febrero de este año. Han pasado varios meses solo para que se diera a conocer que se tenía dicho proyecto base. Pero además, lamenta, nada se sabe de lo que realmente interesa: "No sabemos nada de cada proyecto concreto, si los está haciendo Urbanismo o si ya están realizados. Nos gustaría tener la información y la documentación", lamentó ayer Nieto.