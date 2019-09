El PP reclama una mejora en el Hogar del Pensionista de Medina Sidonia

Ventanas rotas que no se pueden cerrar, sillas deterioradas, luces y ventiladores que no funcionan, baños con cisternas rotas, grifos con bridas para que no pierdan agua, caja de luz rota y no hay agua caliente. Estas son algunas de las deficiencias que se ha encontrado el portavoz del Grupo Municipal del PP, Daniel Caballero, en una reciente visita al Hogar del Pensionista.

Tras la petición formulada por los propios usuarios de este centro, Daniel Caballero, junto con otros compañeros del partido, conocieron una por una todas estas deficiencias y carencias, que asegura se arrastran desde hace varios años.

Según ha expuesto este edil asidonense, este equipamiento público se encuentra en un estado “lamentable y tercermundista”. En este sentido, ha asegurado que “Siempre hemos defendido que el Hogar de nuestros mayores necesitaba una reforma urgente, modernizar sus instalaciones, así como crear un programa de ocio para nuestros mayores, donde se fomente la entrada y el disfrute de mujeres, casi inexistentes a día de hoy”.

Por estos motivos, en el próximo pleno el PP solicitará al Ayuntamiento una partida presupuestaria para invertir en estas instalaciones y mejóralas en beneficio de todos sus usuarios.