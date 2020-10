El PP pide el Gobierno de Diputación que pelee para que se compensen las servidumbres militares

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Pepe Loaiza, ha adelantado esta mañana la moción que se va a llevar al próximo pleno para que el Gobierno Provincial reivindique y pelee para que se compensen las servidumbres militares de la provincia de Cádiz

Loaiza ha recordado que la ministra de Hacienda, María José Montero, prometió este verano que en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 se iba a recuperar para la ciudad de Rota la compensación por la servidumbre militar de su Base y que ya estuvo vigente entre 2005 y 2010. Sin embargo, el PP considera que se trata de una “promesa claramente insuficiente y discriminatoria ya que no se atiende la deuda histórica que sufre Rota asociada a la implantación de la Base Naval en ese término municipal y además se ignora a otras localidades también limitadas por sus servidumbres militares como son San Fernando o Barbate”.

En relación a Rota, el portavoz popular ha explicado que según la auditoria privada realizada en su día y aprobada por el pleno municipal, la localidad sufre de una deuda histórica por el no cobro durante años de impuestos como el IBI, circulación de vehículos, licencias de obras y otros y se cifraba en 8 millones de euros anuales la cantidad que debía recibir el ayuntamiento para compensar los fondos no ingresados. Al respecto, ha añadido que aunque en los últimos años se han articulado distintos mecanismos y convenios , estos bien no han tenido continuidad y se han dejado de percibir o incluso han generado sentencias contrarias que están obligando a la devolución de importes cobrados, “lo que genera una situación de inseguridad jurídica, que debe ser solventada por el Ministerio de Hacienda”

Por todo ello, pide que el apoyo del pleno de Diputación Provincial para que se reconozca el informe aprobado por el Ayuntamiento de Rota sobre la deuda histórica asociada a la implantación de la Base Militar y que se articule un convenio especial donde se compensen los impuestos y tasas que se dejan de percibir ; además de reclamar al Gobierno un trato igualitario en el pago de la compensación por servidumbre militar de forma que se aplique no sólo a Rota sino también a San Fernando y Barbate.

Plan Recuperacion Económica

En otro orden de cosas, Loaiza ha pedido a Jiménez Barrios e Irene García que como máximos representantes del PSOE gaditano se pronuncien sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRT) presentado ayer por Pedro Sánchez y “cuantifiquen en proyectos concretos y reales y número de empleo la incidencia que va a tener en la provincia”.

Loaiza ha criticado que hace una semana “Jiménez Barrios se mofara de los 589 millones de euros de inversión que va a suponer el plan Andalucía en Marcha del Gobienro andaluz y sin embargo ahora calle complaciente ante el brindis al sol que ha sido el PRT presentado por Sánchez”. ”Queremos saber cuánto dinero va a venir a Cádiz de los 70 mil millones anunciados y de los 800.000 empleos cuántos se van a crear en esta provincia”.