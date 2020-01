OPDEnergy finaliza la planta fotovoltaica de Miramundo en Puerto Real

La empresa energética OPDEnergy ha anunciado este jueves la finalización de las obras de construcción de su planta solar fotovoltaica Miramundo, en la localidad de Puerto Real, concretamente en una parcela colindante a la carretera de El Pedroso, cerca del Barrio Jarana.

Para financiar esta instalación y otros proyectos que Opdenergy tiene en proyección, la compañía hacontado con el apoyo de Marguerite, uno de los instrumentos de financiación vinculados al plan Juncker de infraestructuras de la Comisión Europea.

Concretamente, para este proyecto han realizado una inversión de más de 32 millones de euros. Asimismo, OPDEnergy ha estructurado la financiación de la deuda de esta planta junto al Banco Sabadell y ha firmado un PPA (acrónimo en inglés de acuerdo de venta de enrgía) con la comercializadora Centrica para la compraventa de la energía generada por la planta.

Estos contratos son acuerdos a largo plazo, de al menos cinco años de duración, en los que se fija el precio de venta de electricidad. Así, tanto OPDEnergy como la comercializadora y los consumidores finales se benefician de contar con un precio estable a salvo de las fluctuaciones del mercado, lo que les permite planificar mejor sus inversiones.

Marguerite acquires 80% stake from #OPDEnergy in 100Mwp ready to build solar PV projects in Spainhttps://t.co/ORvm3B4oFm