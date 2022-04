El Museo acoge la exposición con motivo del 150 aniversario del nacimiento de la matrona Rosalía Robles

La primera teniente de alcalde, Ana González, inauguró la exposición Rosalía Robles Cerdán, La fuerza de la vida, en el Museo de Chiclana. Un acto en el que también estuvieron presentes la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; el comisario de la muestra, Antonio Claret García-Martínez; y el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panés. Asimismo, se ha procedido al matasellado del sello conmemorativo de Rosalía Robles Cerdán sobre una tarjeta postal con su fotografía.

Ana González destacó que “el Ayuntamiento de Chiclana apuesta decididamente por visibilizar a las mujeres, no solo en torno al 8M, sino durante los 365 días del año”. “Hoy recordamos a una mujer reivindicativa, no solo por la igualdad, sino también por la mejora de las condiciones sanitarias en una época en la que no teníamos los medios que disfrutamos ahora”, expresó la primera teniente de alcalde, quien agradeció a las entidades que han participado en la organización de las distintas actividades, así como al comisario Francisco Glicerio Conde Mora y al cronista de la ciudad.

Por su parte, Antonio Claret explicó que “celebramos esta exposición para hacer visible la vida y la obra de una gran mujer, que nació en San Fernando y posteriormente se trasladó a Cádiz, hasta que se vino a Chiclana, donde empezó a ejercer ese maravilloso oficio de matrona”. “Aquí estuvo trabajando por las madres y los niños chiclaneros hasta 1916, momento en el que se trasladó a Sevilla y comenzó una magnífica actividad, poniendo en marcha para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. “Además de su profesión de matrona, Rosalía luchó por los derechos de las mujeres, entre ellos, la igualdad salarial que aún se sigue reivindicando en pleno siglo XXI”, resaltó el comisario de la muestra, quien agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “su implicación en las distintas actividades previstas este año”, así como a las Universidades de Cádiz, Huelva, Sevilla y La Laguna y entidades colaboradoras.

José Luis Aragón Panés señaló que “esta exposición es un homenaje a las matronas que desde mediados del siglo pasado y hasta la actualidad asistieron en Chiclana a nuestras madres y han asistido a nuestra mujeres e hijas. Por ello debemos recordar a María Cabezuelo (compañera de Rosalía Robles), María Antonia Torres Pinto, Eulalia Ramírez, Marisol Calleja, Isabel Tocino Moreno, Margarita Gómez, Maribel Cabezón, Oliva Torrecilla, Malena Rus y a las matronas más recientes incorporadas en nuestros centros de salud”.

Rosalía Robles Cerdán

Hay que recordar que Rosalía Robles Cerdán (1872-1941) dedicó los primeros años de su profesión a atender a las mujeres embarazadas de esta ciudad, concretamente entre los años 1903 y 1916, realizando una encomiable labor socio-sanitaria en tiempos tan difíciles y siendo matrona titular del Ayuntamiento de Chiclana desde 1907 a 1916.

A partir de ese año se instaló en Sevilla trabajando en el Instituto de Maternidad y Puericultura. Fundó el Colegio Oficial de Matronas de Sevilla y su provincia. Más tarde, en 1929, funda la revista científico-profesional- literaria, La Matrona hispalense. A partir de esto años comienza su labor científica e investigadora publicando sus tesis en diversas reuniones y congresos científicos.

Próximas actividades

Además de la exposición, el Museo de Chiclana acogerá el 5 de mayo a las 19.00 horas, coincidiendo con el Día Internacional de las matronas, la conferencia ‘Rosalía Robles Cerdán (1872-1941): una vida, una profesión’, a cargo de Manuel Jesús García Martínez, profesor de la Universidad de Sevilla. Y el día 12, Día Internacional de la Enfermería, será turno para la charla ‘La formación de matronas en Salus Infirmorum’ por parte del Dr. Francisco Glicerio Conde Mora, profesor del CUE Salus Infirmorum (Adcristo Universidad de Cádiz), también en el Museo.

Ya el 8 de junio, a las 19.00 horas también en el Museo, el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panés, protagonizará la conferencia La Chiclana en la que vivió Rosalía Robles. Aspectos sociosanitarios.

Por otro lado, en los meses de octubre y noviembre se desarrollará el seminario online Historia de las matronas, donde se podrá participar en las charlas Genealogía y el oficio de parteras en Tenerife, a cargo de la Dra. Antonia Mª Alonso Rodríguez y el Dr. Francisco Javier Castro Molina; El Colegio Oficial de Matronas de Jaén: una cuestión de esencia y visibilización, por parte del Dr. Manuel Cabrera Espinosa; y La asistencia a partos y recién nacidos en la ciudad de San Fernando, a cargo del Dr. Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz.