Montero reta al PP a presentar una alternativa al acuerdo con la FEMP sobre los remanentes

El Gobierno está abierto a mejorar el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el uso de los remanentes de la administración local pero exige a sus críticos que pongan sobre la mesa una alternativa. "Nuestra propuesta es mejorable y discutible. Lo que no admitimos son críticas no constructivas donde no se plantea ninguna alternativa", ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha realizado este viernes una visita institucional al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, donde ha sido recibida por el equipo de Gobierno municipal, y en la que han estado presentes la presidenta de la Diputación, Irene García, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.

La titular de Hacienda ha insistido en que "no tiene sentido que los que que los que protagonizaron la austeridad a ultranza no hagan ahora ninguna propuesta", en alusión al rechazo del Partido Popular a esta medida. "Yo le preguntaría al PP que donde estaba durante una década en la que los ayuntamientos no pudo usar esta remanente. Y no escuché entonces ninguna reivindicación de alcaldes del PP", ha señalado.

La ministra de Hacienda ha puesto de manifiesto que el Gobierno ha optado por negociar con la FEMP para tener una interlocución más cercana con los ayuntamientos, y que supone el desembolso de "5.400 millones de euros que el Estado no tiene".

Además, ha recordado que también tiene medidas para los ayuntamientos que no tienen remanentes, como el fondo de Transporte dotado con 400 millones de euros para paliar las pérdidas de las empresas de transporte urbano por la caída de viajeros por la pandemia.

Otra de las medidas que recoge el acuerdo es la posibilidad de reestructurar la deuda de los municipios, alargando el plazo de devolución de créditos. "Desde mi punto de vista, son todo ventajas, porque además tiene un carácter voluntario", ha apuntado.

Beneficios para Sanlúcar

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, que ha comparecido junto a la ministra de Hacienda, ha presentado los beneficios que plantea el acuerdo para el municipio. Una de las medidas más destacadas es la reestructuración del convenio con el que el Consistorio se está poniendo al día de la deuda con el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social. Según Mora, ahora quedan 14 millones de euros por abonar en los próximos cuatro años. Si la propuesta sale adelante, el municipio tendría diez años de plazo, con dos de carencia, y una notable reducción del interés que le ahorraría hasta un millón de euros.

Además, el Consistorio sanluqueño podría acceder a una compensación económica por la caída de los viajeros del transporte municipal en la pandemia, y librarse del encorsetamiento del techo de gasto. Esto aliviaría la presión sobre las arcas municipales después de los gastos extraordinarios que ha tenido que acometer en desinfección y adquisición de equipos de protección individual, especialmente en las residencias de mayores de titularidad municipal. "Son medidas importantes para Sanlúcar que estamos deseosos de que se puedan aprobar", ha señalado el regidor.

Por otra parte, la ministra de Hacienda ha trasladado el apoyo del Gobierno central a la recuperación del Baluarte de San Salvador y a la ampliación del Paseo Marítimo, aunque desea el "concurso de otras administraciones" con apoyo económico, en alusión a la participación de la Junta de Andalucía.