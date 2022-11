Metafórica-mente y muy valioso

Un contenido digno de difundir y un formato adecuado para hacerlo. Así se puede definir ‘Metafórica-mente’. Un proyecto sin ánimo de lucro que nace de la sinergia entre el diseñador gráfico afincado en Granada Antonio Corral y la psicóloga residente en Jerez Eirene García. “Las metáforas clásicas de la terapia de aceptación y compromiso nos ayudan a entender cómo influyen nuestros pensamientos en nuestro bienestar emocional. Al convertirlas en cortos animados la intención es hacer llegar este mensaje, de forma clara y atractiva, al mayor número de personas posible, para poner nuestro granito de arena en mejorar la precaria salud mental de la sociedad”, explica Eirene.

Antonio cuenta que todo comenzó en un contexto terapéutico con Eirene. “Cuando empecé con ella para gestionar un duelo por el que yo estaba pasando, vimos que además del material audiovisual con el que trabajábamos, mi experiencia y la suya se podían unir en la creación de vídeos que lleguen aún más lejos y que resulten interesantes para la gente. Eso fue en diciembre de 2020 y, tras un intenso trabajo, ‘Metafórica-mente’ vio la luz en 2021”.

El objetivo es que este material llegue a asociaciones, colegios, otros profesionales, centros de formación, etc. Eirene pone como ejemplo que en el proceso de duelo, “una de las tareas que es importante resaltar es revertir el aprendizaje del proceso muchas veces en beneficio de los demás. Así ha pasado con Antonio, le ha ayudado y ahora él a los demás”.

Esta iniciativa de Eirene y Antonio ha llegado ya a diversas fundaciones, interesadas en que estas herramientas pasen a formar parte de uno de sus proyectos de educación en valores. “Porque ese valor es el autoconocimiento, de cómo funcionamos por dentro y de cómo estas herramientas nos pueden ayudar a autogestionarnos, a saber cómo relacionarnos con nuestras emociones, a asumir que el malestar forma parte de la vida. No está mal estar mal sino que estar mal nos dice cosas porque pasan otras en la vida”, recuerda Eirene. “Son herramientas con la esperanza de que sean útiles a las personas, no sólo en un contexto terapéutico del paciente, sino al propio terapeuta para aplicarlas”. El material se puede encontrar en el canal de Youtube ‘Metafórica-mente’ y también en TikTok. Próximamente habrá disponibles fichas descargables para el profesorado.

“También aquí hablamos -añade Eirene- de cómo vivir en nuestro pensamiento muchas veces nos retira de la vida. Estas metáforas se refieren a los pensamientos y cómo nos relacionamos con eso, o con nuestras emociones; o cómo no saber relacionarnos con nosotros mismos puede llegar a generar un trastorno psicológico. Si nos conocemos sabremos cómo gestionarnos, evitar no hace que las cosas se resuelvan. Pero es importante recordar que los fármacos no curan por ejemplo motivos estructurales que afectan a la salud mental, como pueden ser el acceso a los recursos y a las oportunidades, que son una cuestión política”.

‘Metafórica-mente’ es algo individual y colectivo. “Porque hace falta una tormenta de empatía en este mundo”, asegura Antonio. “Hay que pararse -apunta- a pensar muchas veces que quizás la otra persona no tiene un buen día y te puedes ahorrar una opinión o un juicio y dejarlo pasar, como mínimo. Y, a partir de ahí, tener más bondad, que hace falta. Creo que este tipo de trabajo lo tendría que hacer todo el mundo. Cada vez ir al psicólogo está menos estigmatizado, sólo se busca ayuda”. Al respecto, Eirene considera que los psicólogos son “los ópticos del alma, para ver lo que hay dentro de nosotros y poner en claro cosas”.

La terapia con Eirene se acabó y ahora Antonio es también un poco terapeuta con sus creaciones junto a la psicóloga. “Queremos seguir trabajando en una ‘nueva temporada’ de ‘Metafórica-mente’, pero necesitamos un patrocinio o un respaldo económico porque esto es muy costoso en tiempo. No podemos dejar de hacer nuestro trabajo, nuestro medio de vida, y dedicarnos sólo a crear estas herramientas, que a nosotros nos encantan. El trabajo solidario está muy bien pero no podemos vivir del aire, claro. Detrás de este proyecto hay más personas que han colaborado de forma gratuita, como el locutor José Antonio Meca. Nos da la vida ayudar a los demás”.