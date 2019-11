Si los políticos no dialogan lo suficiente en Madrid, a ver si lo hacen en Cádiz. Este es el objetivo de esta sección, denominada Cinco en raya, en la que, hasta el viernes día 8, cada cabeza de lista al Congreso por Cádiz de los partidos con representación parlamentaria afrontará tres preguntas de cada uno de sus adversarios.

La segunda en someterse a este cuestionario es María José García-Pelayo (PP), a quien seguirán, por este orden, Noelia Vera (Unidas Podemos), María del Carmen Martínez (Ciudadanos) y Fernando Grande-Marlaska (PSOE).

Las preguntas de Fernando Grande-Marlaska (PSOE)

Si tras las elecciones del 10-N el escenario político se mantuviera con poca variación, y ante la tesitura de unas terceras elecciones, ¿se abstendrían como hizo el PSOE en su día para permitir un Gobierno de Rajoy?

La única opción que valoramos de cara al 10 de noviembre es que el Partido Popular gane las elecciones. Y si el PP gana las elecciones y Pablo Casado es el candidato a conformar gobierno, estamos seguros que su capacidad de diálogo, de negociación y de pacto hará posible de que haya un gobierno lo más pronto posible porque España lo necesita.

¿Qué le diría a un estudiante de Derecho que se siente agraviado tras ver cómo Pablo Casado aprueba el 70% de la carrera en dos años?

Eso no es cierto. Cuando uno habla tiene que informarse bien porque Pablo Casado ha dado todas las explicaciones al respecto. No es cierta esa afirmación. Todo ha sido un montaje con unos intereses determinados.

Usted ha negado en numerosas ocasiones su responsabilidad en el caso Gürtel cuando era alcaldesa de Jerez. Si pudiera volver atrás, ¿no cambiaría nada de lo sucedido? ¿Habría permitido que la trama de Correa gestionase los contratos del estand de Fitur?

Yo no sabía que había alguna trama. Por lo tanto, ni hubiera podido permitir ni dejado permitir porque no conocía que hubiera algún tipo de trama.

Las preguntas de María del Carmen Martínez (Ciudadanos)

El PP ha estado salpicado por numerosos casos de corrupción, como la trama Gürtel, por ejemplo. ¿Cree que su partido ha sido tajante respecto a las personas involucradas en estos hechos?

El Partido Popular ha dado todas las explicaciones que tenía que dar al respecto y es una cuestión recurrente en campaña electoral. El PP ha actuado como tenía que actuar.

En caso de que el próximo 10-N sea necesario alcanzar acuerdos, ¿estarían dispuestos a entrar en un Gobierno con Vox?

Insisto en lo que he dicho antes. Parece que la candidata de Ciudadanos se ha puesto de acuerdo con el Partido Socialista para hacer la pregunta... La única opción que baraja el Partido Popular es que Pablo Casado tenga los votos suficientes para ser elegido presidente del Gobierno de España haciéndolo desde el diálogo con el resto de fuerzas políticas. Igual que ha hecho Ciudadanos, por cierto.

¿Por qué proponen como medida estrella la línea férrea Algeciras-Bobadilla si no han hecho nada al respecto durante las últimas décadas aun habiendo presidido el Gobierno de España incluso con mayoría absoluta?

Eso no es cierto porque, con el PP en el Gobierno de España, es cuando se ha trabajado más para impulsar las obras de la Algeciras-Bobadilla. Con el PP se hizo posible que esta obra tuviera doble prioridad. La incorporamos a los corredores Atlántico y Mediterráneo y programamos una inversión de 450 millones de euros para que la obra finalizara en 2020. Pero, ¿qué ocurrió? Pues con la moción de censura contra Mariano Rajoy, las obras de la Algeciras-Bobadilla, al igual que el resto de inversiones para la provincia, han quedado literalmente paralizadas.

Las preguntas de Noelia Vera (Podemos)

¿Qué medidas económicas y fiscales llevará a cabo su partido para paliar el impacto y los efectos de la próxima crisis económica sobre las rentas más bajas en Andalucía y España? ¿Se compromete su partido a llevar a cabo una reforma fiscal justa y progresiva para que aporten más al erario público quienes tengan más recursos económicos? ¿Adoptará su partido medidas contra la evasión de capital y el fraude fiscal?

Lo primero que quiero contestar es que son los partidos de izquierdas los que piensan que hay que subir los impuestos. En cambio, el PP piensa que hay que bajarlos porque eso genera movimiento económico y generación de empleo. Nos hemos comprometido a hacer una revolución fiscal, a bajar el Impuesto de la Renta, el de Sociedades, vamos a eliminar el de Sucesiones como ya ha hecho Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, también eliminaremos el de hipotecas y nos hemos comprometido a eliminar el de Patrimonio. Por otro lado, es importante nuestro compromiso de no subir los impuestos al diésel, que es fundamental porque hay 17 millones de españoles que tienen un vehículo diésel y hay agricultores que utilizan este combustible día a día. Y también vamos a bajar las cotizaciones sociales a empresarios y emprendedores para que pueda subir el Salario Mínimo Interprofesional y, de este modo, puedan haber salarios dignos. ¿Qué ocurre ahora? Se sube el Salario Mínimo pero suben también los costes sociales por lo que no se producen contrataciones. Nosotros bajaremos los costes sociales para que la subida salarial no afecte a la contratación.

¿Cuáles son las propuestas de su partido para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones andaluz y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas gaditanos/as?

Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con el resto de formaciones políticas para revalorizar las pensiones. Los mayores deben tener unas pensiones dignas. Eso sí, me llama la atención que sea la representante de Podemos la que haga esta pregunta porque, durante la anterior legislatura, se estuvo trabajando en un pacto de pensiones. Sin embargo, el último día, el día en el que se iba a llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para mejorar nuestras pensiones y garantizarlas en un futuro, Podemos se levantó de la mesa y dinamitó un acuerdo. Por lo tanto, me sorprende que la pregunta venga de Podemos que fue, precisamente, quien reventó el acuerdo de pensiones. Hay determinadas cuestiones que son de Estado a las que hay que llegar a acuerdos de todas las fuerzas políticas y una de ellas son las pensiones. Pero parece que Podemos no está por la labor;piden mucho pero a la hora de actuar dinamitan los acuerdos.

¿Qué compromisos programáticos asume su partido para garantizar el derecho a la vivienda a quienes no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o de alquileres hoy por hoy en la provincia de Cádiz?

Para empezar, vamos a eliminar el impuesto de hipotecas a quien adquiere una vivienda. Y también es importante, además de garantizar el acceso a ella a los colectivos que lo tienen más difícil (jóvenes, parados de larga duración, mujeres que han sufrido violencia de género,...), dos medidas que llevamos en nuestro programa. La primera de ellas es ampliar a partir de 2020 la prohibición de desahuciar por impago de las rentas. Ahora mismo hay personas que no pueden pagar y son desahuciadas, de ahí que sea importante ampliar el tiempo para que no puedan ser desahuciadas; y lo vamos a hacer por ley. Y vamos a legislar en contra de la okupación ilegal y de los okupas. Hay personas que llegan a sus casas y se encuentran que estas han sido okupadas y no pueden hacer nada al respecto. Vamos a que en un plazo máximo de 48 horas los okupas puedan ser desalojados. Esto no quiere decir, claro está, que las personas que sean desalojadas vayan a irse a vivir debajo de un puente, ni mucho menos. habrá que buscar alternativas pero no puede ser a costa de perjudicar el derecho de la propiedad de los demás ocupando ilegalmente una vivienda. Para eso está todo el sistema de bienestar social para ayudar a estas personas pero los derechos de unos no puede perjudicar los derechos de otros.

Las preguntas de Agustín Rosety (Vox)

El pasado mes de febrero Pablo Casado llamó a Pedro Sánchez traidor, felón, ilegítimo, chantajeado, deslegitimado, mentiroso compulsivo, ridículo, adalid de la ruptura en España, irresponsable, incapaz, desleal, catástrofe, ególatra, chovinista del poder, rehén, escarnio para España, incompetente, mediocre y okupa. Tras esta hermosa letanía, ¿cómo van a explicar ustedes a su electorado las declaraciones de Pablo Casado en las que afirma que en caso de sacar el PP un solo escaño más que el PSOE pactaría con Pedro Sánchez?

Yo no le he escuchado jamás esas declaraciones a Pablo Casado. Creo que el señor Rosety ha escuchado todo de Pablo Casado menos lo más importante:que él quiere ser presidente del Gobierno de España. En ningún caso, ha planteado alguna opción de acuerdo de gobierno, no ya con el Partido Socialista sino con cualquier otra fuerza política porque nuestro objetivo es gobernar. Antes de llegar al gobierno no te pones el parche e insisto: Casado no ha dicho eso. Y vuelvo a decir que nuestro objetivo es gobernar con mayoría suficiente. Creo que Agustín Rosety ha estado tan atento a los calificativos que no le ha quedado claro el sustantivo.

Recientemente se han exhumado los restos de Francisco Franco en contra de la voluntad de su familia, a la que ni siquiera se le ha permitido elegir dónde enterrarlo. El PP se abstuvo en la votación sobre este asunto. ¿Se opondrán a que el PSOE, tal y como ya ha anunciado, continúe con su política de exhumaciones o volverán a abstenerse? ¿Derogarán la Ley de Memoria Histórica o, como dijo en su momento el que fue ministro de Justicia, Rafael Catalá, están orgullosos de ella?

Ni hemos hablado ni vamos a hablar del pasado y eso lo ha dicho Pablo Casado. Nosotros vamos a hablar siempre del presente y del futuro, en definitiva de lo que preocupa a los españoles que pasa por la creación de empleo y por mantenernos unidos. Ojo, lo que nos ocupa es que España siga estando unida y siga siendo un país fuerte. Tenemos que plantarle cara al independentismo que parece que nos está tomando el pelo a todos los españoles. Frente a eso, hace falta firmeza.

La factoría de Navantia en Puerto Real tiene carga de trabajo solo hasta el año 2021, mientras que los astilleros de El Ferrol y Cartagena tienen carga de trabajo más allá de 2030. Tal y como se ha demostrado en la construcción de los Buques de Acción Marítima, es más barato construir en dique en Puerto Real que en grada en El Ferrol. ¿Apoyará su partidos que dos de las nuevas F-110 se construyan en la factoría de Puerto Real y no en El Ferrol?

—Nosotros lo que queremos es que los astilleros de la provincia de Cádiz tengan carga de trabajo. Eso lo hemos defendido siempre, no ahora porque estemos en campaña electoral para unas elecciones. Yo personalmente lideré una batalla en contra de la ministra de Defensa porque quiso romper los contratos de las fragatas. Por lo tanto, creo que elPartido Popular ha demostrado con hechos, y no con palabras, que, cuando gobierna, los astilleros tienen carga de trabajo. En cambio, cuando gobierna el PSOE, se pone en peligro la carga de trabajo. Sí pido a todos los partidos políticos que vayamos de la mano. Entiendo que hay cuestiones que no tienen que entrar ni en el debate ni en la confrontación política porque eso nos resta fortaleza como provincia. Hay que lanzar un mensaje único y común: no queremos mal para nadie y menos para los astilleros de Galicia. Pero sí tenemos que exigir que los astilleros de la Bahía de Cádiz tengan la carga que se merece porque hay que mantener ya no solo la carga de trabajo vinculada directamente a la construcción de barcos sino a todo un sector naval auxiliar.