La delegada de Salud tuvo el detalle de pedir a los medios de comunicación congregados hoy en la Casa del Niño Jesús para asistir al inicio de las vacunaciones a los mayores de 80 años de la capital unos cuantos minutos de cortesía para ver si llegaba algún representante del alcalde, José María González 'Kichi' o incluso el propio alcalde.

Cierto es que cuando se iniciaron las PCR masivas que también tuvieron como escenario la Casa del Niño Jesús hizo acto de presencia la concejala de Vivienda, Eva Tubío, pero en esta ocasión y hasta el mediodía de este martes la Junta no tenía constancia de que nadie de San Juan de Dios se acercara a estas instalaciones.

A este respecto, fuentes municipales confirmaron que la concejala Eva Tubío hizo acto de presencia en las instalaciones en torno a las nueve de la mañana para comprobar que estaba todo preparado para recibir tanto las dotaciones del SAS como a los pacientes y estaba programado que a lo largo de esta mañana se acercaría de nuevo hasta la Casa del Niño Jesús.

"Entiendo que no hay justificación válida. Fueron avisados y no están aqui", se lamentaba la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes. "No les puedo justificar. Me encantaría que estuvieran aquí", reiteró, a la vez que confesó que ella es de las personas que considera fundamental que las administraciones vayan de la mano en un momento tan complicado para todos, "y sobre todo para la población, que nos tiene que ver unidos y luchando juntos para combatir esto".

Paredes no dejó de agradecer de todas formas la cesión de las instalaciones de la Casa del Niño Jesús para este proceso de vacunación de los mayores de 80 años que hoy se ha iniciado y que se prolongará hasta el viernes que viene.

Por otra parte, la delegada de Salud, Isabel Paredes, afirmó que ya se está trabajando en la planificación de la vacunación del siguiente perfil que sería el de los educadores y educadoras, de manera que en los próximos días se irán dando citas para que lo antes posible puedan empezar a ser vacunados.

Posteriormente, según adelantó Isabel Paredes serán los denominados grandes dependientes los que pasarán por estas instalaciones para su vacunación. "Todo este calendario dependerá siempre del número de vacunas que nos vayan llegando", aclaró la delegada de Salud, que recoród que "Andalucía tiene capacidad para vacunar 500.000 dosis a la semana y estamos deseando que esto ocurra porque verdaderamente será el principio del fin de esta pesadilla".

La delegada provincial de la Junta aprovechó para recorar que en la provincia de Cádiz ya son 30.000 las personas que han sido vacunadas. "De ahí que se está notando ya en la baja incidencia del virus, gracias también al conjunto de medidas que se han tomado desde la propia Junta de Andalucía en la lucha contra el Covid"