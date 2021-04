La Junta acoge con "prudencia" la decisión de Airbus sobre Puerto Real y pide más esfuerzo al Gobierno

La Junta de Andalucía ha acogido con prudencia el aplazamiento de la decisión final de Airbus sobre la planta de Puerto Real. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha celebrado la disposición de la compañía a seguir negociando. El presidente ha subrayado que el sector aeronáutico y aeroespacial es "completamente estratégico en Andalucía", donde "hay mucha industria auxiliar, y no estamos ahora para perder ni un solo puesto de trabajo en Andalucía", según ha remarcado.

Por su parte, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha insistido en que el Gobierno central "tiene que redoblar esfuerzos" para el mantenimiento de la planta gaditana ante la determinación de la compañía de "aplazar" su decisión sobre su futuro en España.

"Es una noticia muy buena, no definitiva, pero por eso el Gobierno central tiene que redoblar sus esfuerzos", ha valorado el consejero, que ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a actuar para que "no se pierda ni un puesto de trabajo". "El Gobierno central tiene que poner todos los medios a su disposición para que esto se haga una realidad, que al final no se cierre ningún planta ni se pierda empleo", ha incidido.

Así, ha recalcado que la pérdida de esta empresa del sector, que emplea a personal "altamente cualificado" y que lleva "años formándose", sería "irreparable". "Vamos a luchar con todos nuestros medios y presionar y pedir al Gobierno central que repliegue recursos al sector", ha insistido Velasco.

El titular andaluz de Economía ha apuntado así a las posibilidades que ofrecen los recursos asociados al fondo de recuperación Next Generation así como a la creación de un "aerofondo" y de un "plan tecnológico del sector aeronáutico". "Son distintas iniciativas que hay que poner en marcha cuanto antes si queremos salvar e impulsar este sector tecnológico que es fundamental para el cambio y el tejido productivo de la economía andaluza", ha valorado.

Con ello, Velasco ha insistido en el que la Junta ha confeccionado y presentado un "plan estratégico" para el sector aeronáutico en el que se "ha hecho un esfuerzo enorme en su elaboración", ya que en la misma han participado "los mejores técnicos, los mejores expertos" y "las empresas más involucradas en este sector".

Buenas noticias: @Airbus seguirá negociando. Tenemos esperanza en que ninguna de las factorías andaluzas se vea afectada. Ahora es cuando @desdelamoncloa debe actuar. En #Andalucía hemos hecho los deberes: Plan Estratégico consensuado y planificación para Next Generation. pic.twitter.com/Wlmm65wByj — Rogelio Velasco (@rogeliovelascop) April 21, 2021

"Tenemos recursos, pero la pelota está en el tejado del Gobierno central y a muy corto plazo, utilizando una herramienta tan poderosa como es la SEPI, permitiría dar un impulso al sector aeronáutico", ha dicho.

En el mismo sentido se ha pronunciado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que ha pedido "prudencia" hasta que culmine el proceso negociador. Tras dejar claro que el afán de la Junta para que "no cierre ninguna empresa", Bendodo ha recordado que la administración regional está en "permanente contacto" con la empresa y el Gobierno.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas en Huelva, donde ha visitado la empresa Salinas del Odiel S.L. "No queremos que cierre ninguna empresa ni que se despida a ningún trabajador y eso es lo que deseamos", ha sostenido el consejero. En este sentido, el consejero ha destacado que "Airbus, al igual que la empresa Salinas del Odiel, ayuda a la marca Andalucía", toda vez que ha reiterado que "Airbus es una marca de referencia en Andalucía".

Por ello, Bendodo ha incidido en el "contacto permanente" de la Junta con Airbus y con el Gobierno, al que ha pedido que considere como estratégico al sector aeroespacial tal y como hace con el de la automoción. De hecho, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 13.000 millones de fondos europeos para el vehículo eléctrico, por lo que debería, igualmente, destinar fondos para garantizar la carga de trabajo en Airbus.