Juanma Moreno arenga a los alcaldes de Cádiz y advierte que la recuperación "no va a ser fácil"

"La recuperación no va a ser fácil". El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles en Cádiz que España y Andalucía se enfrenta a la crisis más dura desde la Guerra Civil. Además, ha agradecido el apoyo de los alcaldes de la comunidad "independientemente de su color político" por su colaboración a la hora de hacer cumplir las medidas planteadas por el Gobierno autonómico para contener la pandemia de coronavirus.

"Muchas medidas no habrían sido posibles sin la colaboración leal de los ayuntamientos, a través de su Policía Local, servicios sociales o de limpieza", ha señalado Moreno durante una intervención ante el consejo de alcaldes del PP de Cádiz, celebrado en el Parador de la capital, donde ha arengado a los cargos locales de su partido a seguir trabajando "con lealtad, seriedad y honestidad".

El presidente del PP andaluz ha subrayado que "Andalucía tiene capacidad de sobra para salir adelante" pero ha insistido en que "sin vacunas no hay recuperación económica". "No debe existir otra prioridad para el Gobierno de la nación que no sea traer todas las vacunas que existen en el mundo y que cuenten con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento", ha resaltado Moreno, que ha incidido en que Andalucía ha trabajado "con lealtad" con la administración central, al que ha acusado de maltratar a la comunidad. "No tiene ningún sentido que cada vez que haya un reparto de lo que sea, Andalucía salga perdiendo", ha lamentado Moreno.

Con este acto de partido, Juanma Moreno ha cerrado su visita de este miércoles a Cádiz, que ha arrancado esta esta mañana con un recorrido por las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Cádiz.