‘Juan Capacha’ deja su legado fotográfico en Vejer

Cualquier vecino o turista que en estos días pasee por La Plazuela, la calle Juan Relinque, conocida como calle Alta o la denominada Esquina de la Pita, en la que confluyen varias pendientes, se topará con una muestra de fotografías que reflejan cómo era el municipio hace varias décadas. Un entorno rural, conformado por personajes y personas que atendían comercios, repartían el picón por las casas, o tenían dotes extraordinarias para echarse un cantecito. Son imágenes que fue captando un señor que llegaba de vez en cuando a la localidad portando una capacha de mimbre donde guardaba una cámara de fotos y la cartera. Se llamaba John Richard Adelmann, aunque se le conoció cariñosamente en pueblos como Conil y Vejer como Juan Capacha.

Según ha explicado su hijo Richard Adelmann, su padre nació el 14 de febrero de 1932 en el barrio de Jamaica de Nueva York, en Estado Unidos (EEUU). Cursó sus estudios en el Instituto de Jamaica y posteriormente se graduó en la prestigiosa academia militar de West Point.

Su pasión fue siempre la Marina y en los años posteriores tuvo que participar, muy a su pesar, en la guerra de Vietnam y en la denominada Tormenta del Desierto, entre otros conflictos bélicos. Al terminar su servicio militar optó por continuar su carrera en la marina mercante alcanzando el rango de primer oficial.

En 1961 John Richard Adelmann fue destinado a la Base Naval de Rota, fecha en la que visitó por primera vez Conil, donde llegó acompañado de su cámara y de su espíritu aventurero para enamorarse a primera vista de sus playas, de sus rincones y, sobre todo, de su gente. Ese amor por el pueblo y sus costumbres creció aún más cuando conoció en un bar en la Plaza de España a la que poco más tarde se convirtió en su mujer. Siv Inger, más conocida como Silvia, casualmente había dejado Suecia, su país de origen, para trasladarse a Conil donde conoció al amor de su vida. Esta relación ya le hizo establecerse definitivamente en España, compartiendo su vida entre Madrid, Conil y el mar.

Desde su llegada a nuestro país y hasta pocos años antes de morir, Juan Capacha recopiló miles de fotografías de Conil y pueblos cercanos como Vejer y Barbate, siendo recordado por su peculiar forma de vestir. Cada vez que regresaba a estos pueblos iba entregando en mano las fotografías en papel, las cuales firmaba con dedicatorias.

La pandemia hizo que Ricardo Adelmann descubriese el legado que su padre le había dejado tras su fallecimiento en el año 2015: "Ahí es donde me di cuenta del tremendo valor y del trabajo tan bestial que hizo para inmortalizar las imágenes de esa época en toda la zona de la comarca de la Janda".

Según apunta Richard, "durante el confinamiento compré un escáner y lo utilicé para ir digitalizando los negativos. De Vejer hasta la fecha hay unas 2.000 fotografías, de Conil cerca de 7.000, y todavía quedan negativos". Así, "el número total de negativos que he podido recuperar, porque seguramente algunos negativos se habrán perdido, podrían estar en torno a los 12.000 aproximadamente".

Tras recorrer con el alcalde de Vejer, varios concejales y los técnicos de Cultura del Ayuntamiento la exposición colocada por el viario de la localidad, se ha empleado apenas un 2% de las fotografías que el propio hijo de Juan Capacha les facilitó.

También existían varias colecciones particulares, como la que estuvo expuesta durante años en el café bar Chirino, en La Plazuela. Un lugar al que acudía John Richard Adelmann cada vez que llegaba a la localidad. Sus propietarios, algunos de sus hijos y clientes quedaron inmortalizados para siempre.

"Mi padre, si no se hubiese dedicado a la marina mercante, y al ejército, tenía un don como fotógrafo desde mi punto de vista. En los años 70 y 80, por poner un ejemplo, los pescadores de la zona de Conil eran más rudos, muy duros, muy fuertes, no era fácil aproximar la cámara y sacar una fotografía natural del rostro de la persona. Él tuvo esa capacidad", relata Ricardo. En este sentido, explica que "si hoy en día una persona me va a hacer una foto a mí lo más seguro es que le ponga una cara distinta, y él supo captar el momento exacto para poder hace esa fotografía".

Ricardo ha manifestado que aunque su padre no viviese en Vejer las personas que se relacionaron con él cada vez que llegaba a la localidad le han expresado "su máximo respeto, admiración, y mucho cariño".

Pocos días después de inaugurarse esta exposición, Richard Adelmann ha donado al Ayuntamiento de Vejer, a través de su alcalde, Manuel Flor; el concejal de Cultura, José Ortiz, y el técnico, Juan Jesús Cantillo, un colección de 2.000 fotografías de la localidad y sus gentes, realizada por su padre.

Desde el Consistorio se han puesto a trabajar de inmediato con este material. Así, reunieron a un nutrido grupo de personas que conforman el colectivo Mayores Activos que por sus años ha reconocido a muchos de los personajes que se dejaron fotografiar por Juan Capacha.

Richard Adelmann ha querido hacer un llamamiento por el valor incalculable que tienen esos negativos y que tienen una vida útil, no muy larga. En este sentido, expresa que "estoy solo con mis medios y con un escáner que tampoco es profesional, por lo que pido ayuda o financiación para que desde el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía o desde la Universidad de Sevilla, que también han hecho un acercamiento, se pueda coger todo ese trabajo y poder hacer una digitalización profesional, con el fin de que se pueda en un futuro poder hacer un cartel grande y que no quede pixelado ya que la calidad de las versiones digitales ahora mismo están limitadas".