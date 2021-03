José Pacheco: “En el proyecto debe haber consenso entre todos, incluso entre el sector turístico y hostelero porque esto también les afecta”

José Pacheco, subdelegado del Gobierno, mantuvo el pasado jueves una reunión con algunos miembros de la plataforma contraria a la creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero. Al término del encuentro este medio pudo hablar telefónicamente con el subdelegado para conocer sus impresiones. Son estas. “Nosotros, desde el Gobierno de España, ahora mismo tenemos una postura neutral, una postura en la que simplemente estamos dispuestos a escuchar. Lo que hay actualmente es que ha llegado una petición por parte de la Cofradía de Pescadores de Conil para la creación de esta reserva marina, y ante esto lo primero que hace el ministerio es hacerla pública, que es lo que ha hecho a través del boletín oficial, y darlo a conocer a todos los sectores implicados por si quieren hacer algún tipo de comentario o alegación. Es el proceso en el que están y hasta el día 15 van a tener opción de hacer comentarios o alegaciones al respecto”

Pacheco siguió diciendo que “el ministerio está dispuesto a sentarse con todas las partes implicadas. Es más, no va a seguir caminando en este procedimiento si no hay un consenso mayoritario entre todas las partes implicadas, ya no sólo entre los pescadores deportivos o las federaciones sino también entre el sector turístico y el hostelero, porque es algo que les influye también a todos y deben dar su opinión. Todos van a ser consultados. En cualquier caso me he comprometido con ellos a que a la mayor brevedad posible vamos a propiciar una reunión con el Ministerio de Agricultura y Pesca para que ellos en persona, ya no sólo por las alegaciones que hayan presentado por escrito, puedan hacer llegar a la Dirección General sus argumentaciones”.

Por último, sobre sus impresiones personales, afirmó que “a mí me han presentado un trabajo bastante bien hecho, bien fundamentado, y lo que queda es que lo presenten y empezar a caminar. Es un procedimiento largo a nivel administrativo y estamos ahora mismo en la fase 0. Ni siquiera se ha empezado a redactar este proyecto. Nosotros lo que podemos ofrecer es colaboración con todas las partes y escucharlos”, concluyó.