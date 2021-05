Navantia Cádiz espera la llegada del gigante 'Symphony of the Seas'

El astillero de Navantia Cádiz está a punto de culminar la varada del tercer crucero que ha recalado este año en las instalaciones de la capital. El 'Jewel of the Seas', de la naviera Royal Caribbean, abandonará este lunes el dique cuatro de la factoría, tras dos semanas de trabajos en los que se ha sometido a una revisión preceptiva tras cinco años de navegación. A los pocos días llegará el 'Symphony of the Seas', considerado el mayor buque de pasajeros en servicio activo del mundo.

El buque, de 293 metros de eslora y una manga máxima de 32 metros, se ha sometido a trabajos de mantenimiento rutinarios en los sistemas de propulsión, estabilización y maniobra, así como obras menores de renovación de la estructura del buque en la cubierta y habilitación.

También se ha realizado la inspección de los elementos situados en la parte sumergida del buque, como está previsto en una varada reglamentaria y el correspondiente lavado con agua a alta presión y aplicación posterior del esquema de pintura especificado en el exterior del casco, según ha indicado Navantia. La obra ha supuesto unas 3.000 horas de trabajo, con unas 200 personas de Navantia y empresas colaboradoras, junto a la tripulación del buque, que asciende a 200 personas.

"Navantia se ha portado muy bien con nosotros. Ha hecho de este dique un dique efectivo y sobre todo, seguro, que es lo más importante para nosotros", ha indicado Maki Canecco, primer oficial de cubierta del 'Jewel of the Seas', que ha señalado que la naviera prevé retomar los viajes con pasajeros con este buque en la primera quincena de julio desde Chipre, aunque con capacidad reducida por la situación de pandemia.

Tras la maniobra de salida del crucero, el astillero procederá a cambiar la 'cuna' del dique para prepararlo para la llegada del 'Symphony of the Seas', también de Royal Caribbean, cuya estancia se prolongará durante un mes, según el presidente del comité de empresa de Navantia Cádiz, José Gallardo.

El 'Symphony of the Seas' es uno de los buques más modernos de Royal Caribbean, ya que entró en servicio en abril de 2018. Sus dimensiones son mucho mayores que las del 'Jewel of the Seas', ya que tiene 361 metros de eslora y 47 de manga. Aunque es un metro más corto que el 'Harmony of the Seas', que también fue reparado por Navantia Cádiz en abril, el 'Symphony of the Seas' es actualmente el mayor barco de pasajeros del mundo, con un peso bruto de 228.081 toneladas, y capacidad para albergar a casi 6.700 viajeros y 2.200 tripulantes.

No será el último crucero de Royal Caribbean que recale en la Bahía de Cádiz para ser reformado. Para el mes de julio está confirmada la varada del 'Liberty of the Seas'. Además, la dirección de Navantia mantiene conversaciones continuas con las empresas del sector, que están interesadas en reservar diques aunque todavía no han formalizado los contratos a la espera de que se levanten las restricciones a los viajes de placer.

En todo caso, estas obras no tendrán por el momento el calado de las grandes reformas acometidas en el pasado, que movilizaban a miles de trabajadores, muchos venidos del extranjero. Los trabajos se limitarán principalmente a una revisión para renovar los certificados de navegabilidad exigidos por las aseguradoras, según han indicado fuentes del sector.

Entrada del 'Castilla'

El astillero de Cádiz afronta un periodo de alta ocupación en las próximas semanas. Además de la estancia del 'Symphony of the Seas' en el dique cuatro, el dique uno estará enfrascado en la reparación del buque Castilla, que tuvo que ser sustituido por la fragata 'Navarra' en la misión Atalanta de lucha contra la pìratería en el Océano Índico.

El Estado Mayor de la Defensa informó de la retirada del buque por una avería en el eje que le impedía seguir en la misión. El Castilla salió de Rota a final de enero con una dotación de unos 260 marinos que fueron los primeros vacunados contra el coronavirus de la Armada.

La operación Atalanta, cuyo cuartel general está en Rota, está en marcha desde 2008 tras ataques y secuestros de mercantes, entre ellos el Alackrana. Su objetivo principal es proteger del ataque de los piratas el tráfico marítimo en el océano Índico occidental. También proteger a los pesqueros para que puedan faenar sin peligro en aquellas aguas, controlar los puertos y las bases desde donde actúan los piratas y neutralizar los barcos nodriza que éstos utilizan para llegar a alta mar.