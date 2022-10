"Andalucía es una gran creadora de artistas"

-Acaba de ser nombrada presidenta de la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas estables de ópera y zarzuela de España Ópera XXI, un colectivo que está conformado por 27 teatros asociados. ¿Qué significa este nombramiento?

-Estoy muy contenta. Fue por unanimidad de todos los miembros de la asamblea, que me eligieron con mucho cariño. Es una asociación que funciona muy bien. Y bueno, es muy importante que este relevo lo ocupe una mujer, somos muy pocas, y que lo ocupe un teatro como el Villamarta, que es un teatro mediano-pequeño en el circuito operístico español, es muy significativo. Habla de la importancia que se le da a todo el circuito, que no sólo a los grandes, porque todos, grandes y pequeños, formamos un tejido importantísimo para la lírica en España.

-¿Se ha planteado ya algunos proyectos como presidenta?

-Sí. La presidencia dura dos años y por lo pronto estamos inmersos ahora en un proyecto europeo que es una maleta digital, pedagógica, que estamos preparando ya para facilitar a todos los colegios y darles herramientas a los profesores para acercar el mundo de la lírica a los niños. También, para hacerla llegar a esa España vaciada, a esos sitios donde no tienen una infraestructura teatral como existe en Madrid, Barcelona o en Jerez. Estoy pensando en colegios de pedanías, de pueblos y provincias pequeñas que no tienen ese acceso a la ópera y que pueda llegar también a los niños. También estamos trabajando en los Premios de la Lírica y conseguir que su gala, como nuestros hermanos mayores del cine con los Goya, se retransmita por televisión, que se ponga en valor todo lo que se hace en las temporadas líricas españolas. Son premios que van rotando y la próxima edición será en Palma de Mallorca. Y ya estamos trabajando en esa gala. También en los próximos dos años queremos potenciar las redes y tenemos muy buenas relaciones con la ópera latinoamericana, con la red de teatros europeos, y nos interesa mucho intercambiar información con ellos. Estamos trabajando en un proyecto digital con la propia asociación... En fin, hay retos por delante. Pero, sobre todo, estoy muy contenta porque Ópera XXI es una asociación que funciona muy bien. Continuamente está transfiriendo información a todos los socios, hay jornadas de formación para todos los gerentes cada vez que nos reunimos (dos veces al año) en temas que nos pueden interesar a todos como aumento de audiencias, cómo hacer llegar la ópera a los niños, etc.

-¿Su nombramiento significa poner a Jerez aún más en el circuito de la lírica?

-Claro, claro. Jerez es una ciudad que está haciendo un esfuerzo importantísimo con la cultura, y una de las herramientas es a través del Villamarta. Y nuestros dos proyectos más singulares han sido el flamenco y la lírica. Y en la lírica ya tenemos un nombre en el circuito nacional, de hecho, nuestras producciones giran por muchos sitios. Esa es una de las características de nuestro proyecto Centro Lírico del Sur, que somos un teatro productor, exportamos nuestras producciones y así, nuestra manera de ser en Jerez. Creo que además de lo que hacemos en Jerez con la lírica y con el Festival de Jerez como escaparate y apoyo del flamenco, lo importante es que exportamos una imagen de Jerez. Sabemos gestionar, sabemos hacer las cosas y esto es lo que hacemos, nuestro know how, que se dice ahora.

-Esta temporada 2022-2023 en el Teatro Villamarta se espera ya casi normal de cara al Covid.

-Bueno, esperamos que sí. En los teatros estamos todavía muy preocupados con el tema del Covid. Este año, este otoño, estamos notando ya que la taquilla está empezando a activarse, pero hemos perdido público. Igual que las terrazas, los bares, está todo lleno en el exterior, parece que el interior despierta recelos en muchas personas. Y luego, en España, en este impasse, hemos sido líderes en continuar con la programación y ahí Jerez puede sacar muy bien la cabeza porque no hemos dejado de hacer programación, excepto los meses que estuvimos encerrados, con todos los protocolos. Pero es lógico y normal que los hábitos hayan variado. Mucha gente ha estado consumiendo desde casa cultura y quizás debemos repensar qué hemos hecho mal de poner tanta cultura gratis al alcance de todo el mundo desde casa. Eso ha modificado algunos hábitos. Estamos en un momento de transición que los teatros estamos preocupados y ocupados en subir esta audiencia, en recuperar ese público, buscar nuevos porque nosotros 100% no estamos del todo recuperados de toda esta época.

-¿Cómo definiría esta nueva temporada de lírica en el Villamarta?

-Pues pone en valor nuestro lema: 'Tu teatro, tu privilegio'. Y vamos a reponer dos de nuestras producciones más exitosas, que son 'Doña Francisquita', que llegará en enero, y 'Carmen'. Quiero que sea una 'Doña Francisquita' muy participativa y que pasen por el teatro desde niños a gente muy mayor porque va a gustar a todos. El argumento es maravilloso, feminista, con una música increíble. Quiero que se llene de jóvenes y no descartamos invitar a un DJ al acabar la función, una idea que nos dio la alcaldesa, Mamen Sánchez, que vio en Londres. Y también que la vean muchos mayores, porque es un título emblemático de nuestro patrimonio, que celebra en 2023 los 100 años de su creación. Y haremos un esfuerzo en la accesibilidad en las entradas porque queremos que todo Jerez se entere de que hacemos 'Doña Francisquita' y que todo el que quiera puede acceder a la misma.

Y, luego, para cerrar la temporada, ponemos en pie 'Carmen', otro gran título con el debut del rol de Ainhoa Arteta, que ha querido debutarlo con nuestra producción y en Jerez. Estamos muy contentos por este gran acontecimiento.

Y en la lírica hemos apostado por hacer tres recitales con tres proyectos en torno a voces andaluzas. Y es que me parece que no conocemos ni a nuestros propios artistas. Y eso lo digo en la lírica, en el teatro y en el flamenco. Andalucía es una gran exportadora y creadora de artistas. Y de estos tres recitales, este viernes ha sido con la sanluqueña Ruth Rosique, que vive entre Francia y España, que rindió homenaje al Concurso de Cante Jondo de 1922; Pablo López con Rosa Torres-Pardo y Marco Flores al baile en febrero; y 'Diva' con María Rey-Joly con los grandes éxitos de Maria Callas y dirigida por Albert Boadella, en abril.

Y de la programación en general del Teatro, lo que me transmite el público es que la taquilla está funcionando, como no ha funcionado en los dos años anteriores, y que está gustando. Hemos hecho una temporada buscando al público, pero también poniendo en valor todo lo que se hace desde Jerez por la cultura, con nombres propios muy potentes, la zambomba, etc. Además, el Ayuntamiento de Jerez es muy consciente de la ciudad y creo que los precios del Teatro Villamarta son muy accesibles.

-En breve presentarán el Festival de Jerez.

-Sí, en unos días. Pero ya podemos decir que los cursos están ya al 50% de ocupación. Y cuando hagamos la presentación oficial habrá un tirón.

-En el aspecto más personal, ¿cómo afronta el curso?

-Muy activa. Ha sido una época muy complicada y estoy con el tema de los públicos, buscando recursos fuera del Ayuntamiento para el próximo año, trabajando con el patronato y viendo opciones para buscar más colaboraciones privadas y públicas. Es verdad que tenemos subvenciones para el festival y la lírica, muy poquitas, y necesitamos más compañeros de viaje. Estoy muy implicada en ello y entusiasmada. Los retos los tengo en el presente.