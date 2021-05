Isabel Caballero, investigadora del ICMAN en Puerto Real, gana el premio Modesto Vigueras

La Asociación Técnica de Puertos y Costas (ATPYC) ha galardonado a la investigadora Isabel Caballero de Frutos con el Primer Premio Modesto Vigueras 2021 por su trabajo titulado “Desarrollo de un modelo batimétrico en zonas costeras turbias con los satélites Sentinel-2”. Caballero trabaja actualmente en el Grupo de Oceanografía de Ecosistemas del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cádiz.

El trabajo galardonado corresponde a la línea de investigación que ha desarrollado Isabel Caballero desde 2017, parte en la NOAA (EEUU) y parte en el ICMAN-CSIC. En ambas instituciones fue y es actualmente la responsable del estudio como Investigadora Principal, en la NOAA gracias a un premio de la Academia de las Ciencias Americana y en el ICMAN-CSIC gracias al proyecto Sen2Coast, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

“El trabajo se ha centrado en la aplicación de las técnicas de teledetección para monitorizar y cartografiar las regiones costeras mediante el desarrollo de novedosas herramientas de procesamiento junto con el uso de los satélites de alta resolución Sentinel-2, pertenecientes al Programa europeo de Observación de la Tierra Copérnico”, manifiesta la investigadora. “Este premio significa un reconocimiento a la labor científica que he desarrollado a lo largo de estos últimos años. Además, he de resaltar que esta investigación se ha forjado entre EEUU y España, fruto de una colaboración transatlántica entre dos Agencias Estatales, la NOAA y el CSIC. Ambas son clave para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito marino y estoy muy agradecida por la oportunidad que me han brindado las dos Instituciones para llevar a cabo mis ideas y proyectos”, afirma. “Después de cuatro intensos años de esfuerzo y con el propósito de dar respuesta a una demanda global, este trabajo corresponde a mi granito de arena para mejorar el conocimiento de las regiones costeras desde el espacio. Por eso me hace una inmensa ilusión”, concluye Caballero.

El éxito de estos proyectos de investigación pone de manifiesto que el desarrollo de nuevas metodologías para el cartografiado de los fondos costeros, regiones estratégicas de gran valor ambiental, cultural y socioeconómico, es una tarea urgente y prioritaria y es posible mediante el fortalecimiento de las tecnologías satelitales. El objetivo es proporcionar información y herramientas útiles, prácticas y científicamente sólidas para que puedan ser transferidas a administraciones y empresas, responsables de la marina civil y militar, agencias ambientales, comunidad científica y el sector portuario y costero, entre otros. El trabajo responde a una demanda internacional donde los resultados generados tienen valiosas implicaciones y vienen a ocupar un vacío existente a día de hoy. El progreso en la precisión, la cobertura espaciotemporal y la resolución de información es crucial para comprender, abordar, predecir y, en última instancia, mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático.

Este trabajo se enmarca dentro de un contexto global en el que la reciente pandemia originada por la COVID-19 presenta un escenario de incertidumbre y nuevos desafíos que precisan de investigación científica de alta calidad. “La información proveniente de los satélites Sentinel-2 incrementará la competitividad de nuestro sistema de ciencia y tecnología para apoyar la innovación y transferencia de conocimiento hacia las necesidades de nuestra sociedad, de nuestras costas y de su crecimiento azul”, vaticina Caballero.

La Asociación Técnica de Puertos y Costas puso en marcha estos galardones nacionales dirigidos a jóvenes profesionales de los sectores portuario y costero. El objetivo principal es fomentar el interés y la especialización de las nuevas generaciones de profesionales en el ámbito portuario y costero, el desarrollo de nuevas ideas en esos campos, así como incentivar la participación de éstas en las actividades nacionales e internacionales de la Asociación. El nombre del premio es en honor a una de las figuras españolas más relevantes en estos campos, Modesto Vigueras, quien destacó particularmente en su trabajo de difusión de conocimiento a los jóvenes.

Los dos segundos premios de esta convocatoria han sido concedidos a Andrés Figuero Pérez, de la Universidad de A Coruña, por el trabajo titulado “Desarrollo de herramientas predictiva para la toma de decisiones en operatividad portuaria. Aplicación al Puerto de A Coruña” y a Camilo Jaramillo Cardona, del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, por el trabajo titulado “Modelo de evolución de línea de costa tendente al equilibrio para playas encajadas”.