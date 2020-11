Irene García lanza un mensaje a las víctimas de violencia machista: "No estáis solas"

Las puertas del Palacio Provincial han sido testigo de un lluvioso minuto de silencio en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género y escenario del rechazo a los culpables de asesinatos y malos tratos contra ellas. La presidenta de la Diputación, Irene García, ha participado en esta parada simbólica, acompañada de la diputada de Igualdad, Carmen Collado, y diferentes miembros de la Corporación Provincial con motivo del 25 de noviembre ‘Día internacional de eliminación de la violencia hacia las mujeres’.

En el recuerdo de todas las personas presentes, las 41 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en el país durante lo que llevamos de 2020, sus familiares, hijos y los hogares rotos, pero también las que siguen sufriendo la violencia día a día, y en especial aquellas que durante los meses de confinamiento han tenido que convivir 24 horas con su maltratador. La presidenta de la Diputación les ha enviado un mensaje directo: “No estáis solas” y ha apelado a la unidad de acción para combatir este mal. “Necesitamos unidad desde todas las administraciones para seguir protegiendo a las víctimas, para seguir condenando este tipo de violencia, y la unidad de toda la sociedad para que no sea cómplice de este drama”, ha aseverado García, que ha recordado que tres de estos asesinatos han tenido como escenario la provincia de Cádiz.

Este acto de visibilización de este mal endémico y de recuerdo de las ausentes se ha visto complementado durante las últimas fechas de una serie de acciones, enmarcadas en la campaña ‘Los tiempos cambian, ¿y tú?’, común a las ocho diputaciones andaluzas y que el Área de Igualdad ha coordinado con los municipios de la provincia, especialmente con los de población inferior a veinte mil habitantes y a las entidades locales autónomas. Una campaña adaptada a los tiempos de pandemia, focalizada en la población más joven y con las redes sociales como escaparate, ante la imposibilidad de grandes concentraciones. De hecho los diferentes ayuntamientos han emitido de manera simultánea en sus perfiles oficiales vídeos personalizados con mensajes alusivos a la violencia machista, al abrigo de esta campaña.

Irene García ha defendido la necesidad de seguir recordando estos mensajes adaptados a las nuevas circunstancias sanitarias, aunque sea necesario usar diferentes cauces que otros años, ya que se siguen repitiendo patrones machistas en las generaciones más jóvenes y no debe relajarse el trabajo de sensibilización por la pandemia. “El estado de alarma y el confinamiento han intensificado y han iluminado la cara más cruel para muchas familias, con mujeres que han tenido que convivir meses completos con sus agresores”, ha afirmado la presidenta, quien ha insistido en que “el día de hoy no es sólo de condena, sino también para seguir solicitando la necesidad de protección de todas las víctimas”.

Acto en Jerez

Carmen Collado también ha clausurado hoy en Jerez un acto conmemorativo centrado en torno a la lectura del Manifiesto del Consejo Local de las Mujeres y en recuerdo de Eugenia, la mujer jerezana asesinada este año. La diputada de Igualdad ha abogado por la suma de esfuerzos entre todas las administraciones y conjugar los recursos necesarios para incidir en esa sensibilización necesaria de toda la sociedad contra la violencia de género y ha destacado que “una sociedad de progreso tiene que decir basta ya a la violencia de género. Todos y todas somos víctimas de los estereotipos y de los roles y esa desigualdad estructural está en la base de la violencia. Tenemos que caminar juntos, porque una sociedad que se precie tiene que ser una sociedad igualitaria”. El acto ha contado con la presencia de las integrantes del Consejo Local de las Mujeres junto a su vicepresidenta ciudadana, Coral García Gago; miembros de la Corporación local e integrantes de la Comisión Municipal de Igualdad.

