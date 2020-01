Irene García defiende la existencia de la Mancomunidad de la Janda

La crítica de la presidenta provincial del Partido Popular (PP) de Cádiz, Ana Mestre, sobre la petición de disolución de la Mancomunidad de la Janda por su "inutilidad" ha tenido respuesta por parte de la secretaria provincial del PSOE, Irene García, quien ha lamentado que los populares busquen la confrontación política en las instituciones donde no gobiernan.

García, ha defendido la gestión que se realiza en la Mancomunidad de la Janda y los servicios que se prestan a los siete municipios que la conforman. En este sentido ha expuesto que “esta es la historia de siempre del Partido Popular, todas aquellas instituciones en las que no gobiernan, en las que no tienen posibilidad de tener una amplia representación, al no dársela los ciudadanos, la quieren hacer desaparecer”.

La secretaria provincial de los socialistas gaditanos, cree que la Mancomunidad de la Janda “es una entidad útil para la comarca, lo es además porque sigue teniendo determinados servicios, que de no ser por la Mancomunidad habrían desaparecido, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con servicios públicos en materia de igualdad”.

Irene García ha lamentado que Ana Mestre solo busque el boicot de esta institución supramunicipal de la Janda.