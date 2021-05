Irene García cree que se debió aceptar la enmieda del PSOE en el Senado sobre Airbus

La secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, Irene García, ha afirmado esta mañana en un acto en la Diputación Provincial, entidad de la que también es presidenta, que su partido no cambiado "en absoluto" su posicionamiento frente al intento de cierre de la planta de Airbus en Puerto Real, al tiempo que mostró su extrañeza por que no fuera aceptada en el Senado la enmienda socialista a la propuesta presentada por Izquierda Confederal. García, en todo caso, reclama "prudencia" y "unidad de acción". También asegura que seguirán exigiendo a Airbus el mantenimiento de la planta y de sus puestos de trabajo.

"El posicionamiento, ya no solo como presidenta de Diputación sino como secretaria general del PSOE de Cádiz, es claro y es el mismo, no hemos cambiado en absoluto. Nosotros vamos a seguir manteniendo lo que entendemos que es razonable, que es defender la viabilidad de la planta de Puerto Real. En ese sentido, nuestra posición sigue siendo la misma: el no al cierre, el mantenimiento de los puestos de trabajo y buscar algo que nos parece fundamental, la unidad de acción", ha dicho Irene García.

Ante ello, la secretaria provincial socialista lamenta que no se hubiera aceptado la enmienda que el Grupo Socialista presentó en el Senado: "No entendemos por qué no se aceptó la enmienda que se había planteado por parte del PSOE".

Irene García afirma que su partido no cambiado su posición y defiende, también, la acción llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez: "No hemos cambiado, me consta que está haciendo la misma defensa la propia alcaldesa de Puerto Real, que lo vamos a seguir haciendo. Y yo sí pediría prudencia. Estamos siendo muy prudentes en algo que nos parece que es complejo, donde hay muchos interlocutores. Pero donde hay actores principales y secundarios, el actor principal es Airbus, a los que vamos a seguir exigiendo el mantenimiento de esta planta y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y en eso vamos a seguir colaborando, en complicidad como hemos tenido hasta ahora con el Gobierno de España, que se ha fajado desde el principio para garantizar que eso sea así, que conocemos además de su complicidad para mantener la planta de Puerto Real, para poner encima de la mesa alternativas que garanticen esa viabilidad y hacerlo como siempre de la mano de la parte social, de los sindicatos".

La presidenta de Diputación, por tanto, defiende la coherencia que a su juicio mantiene el PSOE en todos los niveles de este conflicto: "No hay ningún cambio más allá de que algunos o algunas pretendan determinado ruido protagonista, que creo que no suma donde tienen que haber unidad de acción de todas las administraciones".