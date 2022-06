Irene García presenta las propuestas del PSOE a la Confederación de Empresarios de Cádiz

La cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento de Andalucía, Irene García, junto a los también candidatos, Rafael Márquez y Fernando López Gil, y la secretaria de Organización del PSOE provincial, Ana Carrera, han mantenido este jueves una reunión en la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz donde han sido recibidos por su presidente, Javier Sánchez Rojas, a quién le agradecen su colaboración y el haberles brindado la oportunidad de escuchar sus propuestas.

Así pues, Irene García ha destacado que “el encuentro ha sido muy satisfactorio, ya que hemos podido comprometernos a tejer las alianzas que son necesarias y vitales en la provincia de Cádiz para favorecer la creación de empleo de calidad”. Además, ha dicho, “es imprescindible hacerlo de la mano del sector productivo, el tejido empresarial que es tan determinante para conseguir esos objetivos”.

La candidata se ha mostrado agradecida a los empresarios gaditanos porque le han dado la oportunidad de presentar “el programa de gobierno que tenemos los socialistas y el proyecto de Juan Espadas para generar empleo de calidad y hacerlo, además, desde la escucha activa y continua con los verdaderos protagonistas que son ellos”.

Así pues, García ha dejado claro que “nuestra prioridad es la apuesta por que los Fondos Europeos redunden en que la red empresarial gaditana se vea beneficiada, para eso es imprescindible que se haga un aprovechamiento productivo de los suelos empresariales y, por supuesto, dar un impulso a la formación para que la juventud reciba las herramientas que necesita el mercado; es lógico que todo esto lo hagamos de la mano de los empresarios y empresarias de Cádiz, ya que son ellos los que conocen de primera mano las prioridades y las necesidades del tejido provincial”.

Para la socialista es una prioridad “no seguir perdiendo recursos, como hace el gobierno de Moreno Bonilla que no ha puesto en marcha ningún plan para favorecer las políticas activas de empleo devolviendo hasta 1.500 millones de euros por no emplearlos o por no adherirse a los programas que facilitan la creación de riqueza y empleo en nuestra tierra”.

Ha asegurado también que “lo hace, además, en un periodo de incertidumbre social; por tanto, estamos en posición de decir que las derechas no saben gestionar nuestra tierra y han recortado recursos tan necesarios como los destinados a la empleabilidad, muy especialmente en las zonas rurales, como es el caso de las unidades de Andalucía Orienta echando a más de 50 orientadores que prestaban servicio en nuestra provincia en detrimento de los recursos de la ciudadanía de Cádiz”.

Pero ha matizado, “frente a una Junta de Andalucía alejada de la realidad de nuestros vecinos y vecinas ha estado el Gobierno de España y también la Diputación de Cádiz donde esta misma semana se han modificado varias partidas presupuestarias del Ente provincial para poner 11,3 millones de euros al servicio de los Ayuntamientos gaditanos con el fin de que creen infraestructuras y que en esa labor se contraten a empresas del sector; también hemos implementado partidas para ayudar a los empresarios y a los autónomos que son la mayoría del tejido productivo gaditano y hemos apostado por el sector turístico, por la hostelería y los pequeños comercios con iniciativas como el programa Cádiz Vale más que fomenta el consumo".

Por tanto, ha concluido García, “establecemos un diálogo sincero con nuestra provincia, con nuestros empresarios, con los trabajadores y trabajadoras y con la juventud con un programa electoral consensuado desde el diálogo, dónde están pintadas las herramientas que vamos a utilizar para conseguir cada objetivo y que, además, está en constante capacidad de adaptarse a lo que esté por venir”, ha seguido, “el 19J hay que ir a votar, hacerlo por el PSOE, por un partido progresista y para tener a un presidente andaluza, Juan Espadas, que sabe lo que necesita Andalucía y la provincia de Cádiz”.