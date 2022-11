Inspectores de Pesca advierten que la regularización de horarios merma los controles

La Asociación Profesional de Inspectores de Pesca (APIPES) alerta sobre las sanciones que la Unión Europea puede realizar ante la falta de controles en la actividad pesquera debido a la regulación de horarios que el Ministerio ha implementado desde hace un año. Por ello, APIPES mantiene abiertas reivindicaciones laborales en las que exige al Estado “el establecimiento de una nueva regulación laboral que se traduzca en una inspección eficiente y que, al mismo tiempo, reconozca la necesidad de remunerar la disponibilidad de 24 horas del servicio y el derecho a la conciliación”.

En la provincia de Cádiz existe un equipo formado por ocho inspectores de Pesca y un jefe de servicio, aunque no todos ellos forman parte de APIPES, secundan el cumplimiento estricto de la regulación de horarios.

Esta asociación profesional de ámbito nacional dice, a través de un comunicado, que “hasta el año pasado el colectivo trabajaba al margen de la Instrucción de Jornadas y Horarios vigente (impuesta por el Ministerio), que prevé planificaciones de la actividad con un mes de antelación entre otras cosas y que dificultaba el buen funcionamiento de los diferentes Servicios de Inspección”. Pero “tras casi un año de aplicación de esta Instrucción, los efectos son palpables. Se ha reducido el número de inspecciones y la calidad de las mismas se ha visto notablemente mermada”.

La Asociación Profesional de Inspectores de Pesca señala que “queremos hacer constar nuestra preocupación por no poder dar una respuesta rápida al sector cuando demanda la presencia de la inspección para algunas operaciones (la pérdida de operatividad de los servicios de inspección puede paralizar la actividad de determinadas empresas pesqueras como la almadraba) y de no poder continuar la labor formativa e informativa al sector en condiciones óptimas. Los resultados durante un año de aplicación de la regulación de horarios son notables en todo el estado español: disminución de inspecciones realizadas de entre el 30 al 75% (dependiendo de la provincia), descenso de hasta el 95% de la cantidad inspeccionada de capturas desembarcadas en determinadas campañas, descenso de la calidad de las inspecciones así como de las actividades de inspección marítima en coodinación con otros organismos...Una larga lista de deficiencias con terribles consecuencias para el sector y los recursos”.

Sin embargo, añade APIPES, que “pesar de que la Instrucción es innegablemente ineficaz, tal y como ha reconocido la propia Administración, las negociaciones están teniendo lugar a un ritmo muy lento. No parece que los Ministerios implicados estén preocupados por las consecuencias del deterioro del servicio, que puede acarrear sanciones por parte de la Unión Europea por no cumplir el régimen de control de la Política Pesquera Común, así como un claro perjuicio al estado de los recursos pesqueros. Tampoco parece preocupar a la Administración el despilfarro de dinero público que supone tener un servicio claramente ineficiente”.

Sobre el control de la pesquería de merluza sur, el colectivo de funcionarios de Pesca agrupados en APIPES explica que “en este caladero se juntan dos graves problemas, por un lado, la infradeclaración de estas capturas y por otro lado la presencia de pijota, merluza que no alcanza la talla mínima legal. El número de inspecciones realizadas en este caladero ha disminuido considerablemente. Las inspecciones realizadas contaban con el refuerzo semanal de Inspectores de Pesca Marítima de servicios centrales y de otras dependencias de periferia. Este refuerzo ha desaparecido al ser desplazados todos los efectivos disponibles para cubrir el control de la pesquería de la caballa, dejando de ser comisionados para apoyar el control en el Golfo de Cádiz”.

Con respecto a la entrada en el mercado de pijota, dice APIPES que “se ha visto incrementado durante los meses de primavera y verano; es una especie muy demandada y de gran valor en el mercado ilegal de pescado. Los Inspectores de Pesca Marítima estamos imposibilitados para reaccionar de forma que, si se detecta la entrada en puerto de un pesquero sospechoso de transportar pijota, sin estar los Inspectores de Pesca programados no hay ninguna manera de impedir la descarga de ese pescado ilegal. De hecho, las infracciones detectadas en esta pesquería se han reducido en un 50% el número al año a pesar del incremento de esta especie en el mercado. Asimismo, los embarques para el control de la pesca de arrastre se han reducido un 30%. Antes de la aplicación de la instrucción los embarques se gestionaban de una semana a otra, ahora con un mes de antelación no es posible llevar a cabo muchos de ellos. Este tipo de control es básico para la detección de dispositivos no autorizados empleados para captura de especies por debajo de talla”.

En cuanto a las almadrabas, “proporcionar un servicio eficaz a las mismas y a las empresas que las gestionan es una de las labores más importantes de los Inspectores de Pesca Marítima en la provincia de Cádiz. Si bien, las inspecciones presenciales en almadrabas han transcurrido con relativa normalidad, la temporada se ha alargado considerablemente y ha supuesto un abandono del control del resto de flotas. En cuanto al atún rojo, “los ejemplares del Atlántico se han convertido en los últimos años en piezas muy codiciadas por la gran demanda de los distintos sectores de restauración y comercios de pescadería. Debido a su elevado precio de mercado y la escasa cuota es una especie susceptible de pesca ilegal. En los últimos años la presión inspectora ha finalizado con el decomiso de grandes cantidades de atún rojo ilegal. Para ello los Inspectores de Pesca han dedicado muchas jornadas de más de 12 horas, sin el descanso mínimo obligatorio establecido entre ellas y realizando labores de seguimiento de la flota desde la salida hasta la puesta de sol. Como dato representativo, el control de la flota de cañas y línea de mano del Estrecho, bien conocida por la infradeclaración de atún rojo, ha visto disminuida su actividad en un 30%”, concluye APIPES.