Inmaculada Olivero se reúne en Cádiz con las empresas de CEC Medioambiente

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, se ha reunido con representantes de las empresas medioambientales de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. Este encuentro de trabajo se enmarca dentro de la línea de colaboración que la delegada está manteniendo con representantes de todos los sectores. Una línea de colaboración comandada por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, dirigida a “mantener esa puerta abierta y esas líneas de trabajo conjunto para no sólo solucionar problemas sino también para llevar a cabo proyectos que redunden en el beneficio de la provincia”, ha dicho Olivero.

Por parte de la organización empresarial han estado representadas las siguientes empresas: BG-Quality Consulting, Grupo Valora; Gestión y Logística de Residuos, S.L.; SACYR Circular SL.; Ibermad Medio Ambiente y Desarrollo, SL.; Pusama, SL; ARCGISA y GAMASUR.

"Me han trasladado la problemática que tienen en la actualidad, sobre todo con el impuesto que ha creado el Gobierno de España para todas las empresas de tratamiento de residuos y vertederos, el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, Incineración y Coincineración, y que les genera a día de hoy muchas dudas sobre su correcta aplicación, ya que según me han comentado su redacción en la ley deja lugar a interpretaciones distintas que no terminan de ser aclaradas por las instituciones pertinentes”, ha dicho la delegada territorial.

Olivero ha explicado que “la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular incorpora este nuevo impuesto, que es un impuesto estatal que recae sobre la entrega de residuos en vertederos o en instalaciones de incineración/coincineración para su eliminación o valorización energética”. Ha añadido que los empresarios “se encuentran en una situación complicada al no tener información al cien por cien de este nuevo tributo; me trasladan que todo repercute en la responsabilidad de los propios vertederos, pero también en la Administraciones públicas y en el propio ciudadano”.

Desde la Junta, indica la administración en una nota, se va a analizar y estudiar todo lo expuesto en este sentido por los representantes de las empresas medioambientales en busca de las respuestas, en la medida de lo posible, a las dudas planteadas.

En este encuentro, la delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía en Cádiz ha informado también sobre los Fondos Europeos, a través de los que se pueden plantear proyectos para las empresas del sector medioambiental en la provincia “con el fin de mantener esa línea de colaboración continua que repercuta en la actividad económica y en la generación de empleo para nuestra provincia”.