Incendio por un brasero en Barbate

Guardias Civiles del Puesto de Barbate han tenido que intervenir en la barriada Blas Infante, ya que se ha producido un incendio en una vivienda de dos ancianos (marido y mujer), al parecer por un brasero. Ha intervenido Bomberos y patrulla del Cuerpo.

No hay que lamentar ninguna víctima, aunque la mujer presenta quemaduras, al parecer de escasa consideración ya que ha sido atendida in situ y no ha sido necesario derivarla al hospital. No hay más inmuebles afectados