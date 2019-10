IU muestra su apoyo a la ex concejala de Arcos ante "el espionaje" sobre la térmica

El responsable provincial de Política Institucional de IU Cádiz y coordinador comarcal en la Sierra, Hugo Palomares, ha mostrado este martes el respaldo de la dirección provincial de IU a la ex concejala de IU Arcos, Arantxa Azcúnaga, así como al resto de compañeros de la Asamblea Local, tras conocerse las informaciones publicadas por el periódico El Confidencial sobre el espionaje, a cargo del comisario Villarejo, al que estuvieron sometidos durante la etapa en que IU ejerció una fuerte labor de oposición al proyecto de instalación de la central térmica de Iberdrola en Arcos.

Acompañado de la propia ex concejala, Arantxa Azcúnaga y del coordinador local de IU en Arcos, Miguel Ángel Ortega, Palomares ha señalado que “el tiempo pone a cada uno en su sitio y nos ha terminado dando la razón”. El también coordinador comarcal de IU en la Sierra ha apuntado que “los compañeros de IU que en aquel momento estaban en el equipo de gobierno y se oponían a las térmicas, defendían el no a las térmicas, defendían que no iba a dar trabajo y defendían que era perjudicial para nuestra salud y para el medio ambiente y 16 años después hemos visto cómo tuvieron que utilizar tácticas y técnicas nada recomendables en democracia”. Palomares ha dejado patente el apoyo incondicional de la dirección provincial de IU “entonces y ahora” a los compañeros de IU en Arcos y a “la postura firme y a favor del pueblo de Arcos y de la comarca de la Sierra que mantuvieron en todo momento”.

Por su parte, el coordinador local de IU en Arcos, Miguel Ángel Ortega, ha apuntado que “las redes de las cloacas del estado se extienden, no sólo por las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sino que llegan a pequeños pueblos como Arcos”. Ortega afirma que se ha demostrado que hay “verdades incómodas, como el no a las térmicas de Arantxa Azcúnaga y los compañeros de IU en el año 2003”. Asimismo, el coordinador local ha señalado que “ha quedado demostrado que no todos los políticos son iguales y el trabajo de Arantxa Azcúnaga ha sido un buen ejemplo”. Lamentó que “el Partido Socialista de Arcos aún no se haya pronunciado, ni haya lanzado un post en redes sociales ni una nota de prensa acerca del tema”, así como tampoco lo ha hecho el Ayuntamiento de Arcos ni el equipo de gobierno.

Azcúnaga por su parte, ha confiado en que “la labor policial y la de los juzgados sepan ir hasta el fondo de este asunto y no consentir que empresas como Iberdrola lleven políticas, a mi entender, mafiosas, porque no tiene otro nombre investigar a una persona que hizo una actividad legítima ciudadana como la que hice yo, y estoy segura de que no fui la única investigada, porque también la hicieron otras personas anónimas que no se dedicaban a la política”. La ex concejala de IU ha considerado “indigno” que investigara a su marido y a su familia y considera que “debería a una empresa avergonzarle tener que llegar a esos extremos para sacar adelante un proyecto y que los ciudadanos se den cuenta de que a un pueblo que en ese momento no tenía ni 30.000 habitantes, llegan las cloacas del estado a defender los intereses de una empresa que no tiene escrúpulos ninguno en utilizar esos elementos corruptos para atacar a ciudadanos absolutamente indefensos; que los tribunales lleguen a donde tengan que llegar y acaben condenando a empresas que han actuado hasta ahora con absoluta impunidad”, señaló.

Azcúnaga ha asegurado que “ni mi tiempo ni mi dinero se van a emplear para poner una querella contra Iberdrola, para eso están los jueces”. Ante el "silencio del resto de partidos", la ex concejala ha indicado que “el PSOE, local, autonómico, su dirección nacional, los concejales, es el que tenía que estar explicando por qué cambiaron su decisión, ellos fueron los que cambiaron y dejaron de oponerse a este proyecto, que lo expliquen, como ha dicho mi compañero, hay silencios que otorgan y el Partido Socialista está otorgando afirmaciones a los que dicen que algo hubo para cambiar la decisión inicial del PSOE, pero las explicaciones las tiene que dar el Partido Socialista, y estamos esperando”.