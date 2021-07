IU y CCOO confían en el “buen uso” de los fondos Next Generation como la posibilidad de despegue de la provincia en los próximos años

Las direcciones provinciales de Izquierda Unida y Comisiones Obreras en Cádiz han mantenido hoy un encuentro de trabajo para establecer líneas comunes de trabajo de cara a los próximos meses una vez han culminado los procesos de renovación de ambas organizaciones. Los recién nombrados Inmaculada Ortega (secretaria provincial de CCOO Cádiz) y Jorge Rodríguez (coordinador provincial de IU Cádiz) han coincidido en “la defensa del empleo” en la provincia como principal línea de trabajo para ambas ejecutivas y en “la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y de la clase trabajadora gaditana”.

Tanto Ortega como Rodríguez han ensalzado el gran potencial de la provincia de Cádiz; “con grandes oportunidades y tanto potencial en el sector industrial, logístico, turístico y en el sector primario, somos una provincia geográficamente rica, lo que es un valor añadido a los parques naturales y las condiciones naturales, condicionantes que son positivos y deberían dar más oportunidades de empleo”, apunta la secretaria de CCOO Cádiz. “Somos una provincia tan rica y tan precaria a la vez desde el punto de vista laboral, con una alta siniestralidad y altas tasas de desempleo -apunta Rodríguez, pero queremos ser positivos en el mensaje, creemos que es posible realizar inversiones y hacer políticas que pongan en el centro a los trabajadores y trabajadoras de esta provincia”.

“Creemos que esta situación de paro endémico es reversible -recalca Ortega-, es solucionable siempre y cuando se pongan en valor esas oportunidades que tiene la provincia”. Así, ambas partes han destacado como fundamental el sector industrial -se ha puesto sobre la mesa la situación de deslocalización en grandes industrias como Airbus o las amortizaciones de puestos de trabajo en el sector naval o en la industria petroquímica de la Bahía de Algeciras-, pero también las posibilidades de generación de riqueza del sector agroalimentario.

La necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras y culminar actuaciones pendientes de la provincia como la electrificación de la línea férrea Algeciras-Bobadilla o del tramo Algeciras-Vejer de la A-7 han quedado patentes en el encuentro entre IU y CCOO, así como la particularidad de la provincia por los efectos del Brexit o las consecuencias sobre el empleo motivadas por el bloqueo de Marruecos.

El coordinador y la secretaria provincial han enfatizado las oportunidades que puede traer a la provincia las inversiones procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. “Hablamos de las posibilidades de los fondos europeos como herramientas de puestas en valor y creación de empleo, hay muchas maneras de invertir, pero para nosotros, la prioritaria es invertir en aquellos sectores que generan empleo, que es lo que necesita esta provincia”, destacó el dirigente de IU Cádiz, que insistió en que “los fondos deben llegan para generar empleo y no para mejorar la rentabilidad de las empresas” y siempre que “no se conviertan en un nuevo fracaso como fueron las ITI en la provincia”. La responsable de CCOO Cádiz insistió en la posibilidad de generar oportunidades que traen estos fondos, “que debe dar lugar para la cohesión territorial” y aseguró que “es posible que si todas las instituciones se ponen las pilas podamos dar oportunidades a los jóvenes y a la creación de empleo”.

Conflicto Airbus

La difícil situación de la planta de Airbus Puerto Real ha estado presente durante todo el encuentro. “Se trata de un problema que afecta a toda la provincia -ha insistido Rodríguez- y no sólo a la provincia de Cádiz, porque muchos puestos de trabajo de la Janda, la Sierra o el Campo de Gibraltar dependen del mantenimiento del sector naval”. Rodríguez lanza los dardos tanto a Junta de Andalucía como al Gobierno central y les reclama que “no echen balones fuera, que se tomen en serio este problema, se sienten a trabajar y planteen soluciones junto con los representantes de los trabajadores, que son quienes mejor conocen las posibilidades”.

Por su parte la secretaria provincial de CCOO, Inmaculada Ortega, ha calificado de “esencial para la provincia de Cádiz” el sector aeroespacial, “porque se trata de una industria de futuro, que no está en crisis y no va a desaparecer, por ellos es fundamental el papel del Gobierno y de la Comunidad autónoma, porque lo que se decida va a definir y es trascendental para el futuro de esta provincia”. “Nuestro mensaje es claro, hay que seguir manteniendo la actividad en Puerto Real y no podemos permitir la salida de la planta”.

Junto a los responsables provinciales, han asistido al encuentro, por parte de CCOO, la responsable de Acción Sindical, Silvia Gómez, el coordinador de secretarías y responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales, Francisco Benítez, la responsable de Formación y Servicios, Carmen Boy y el responsable comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano. Por parte de IU, han acompañado al coordinador, la diputada provincial de IU y portavoz municipal en Sanlúcar, Carmen Álvarez y el diputado de IU en el grupo Adelante y alcalde de Bornos, Hugo Palomares.