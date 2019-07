Hoteles lamentan que la limitación del aeropuerto les vete mercados

Ni Rusia, ni Iberoamérica, ni Estados Unidos, ni Asia. Tanto desde el Patronato de Turismo de la Diputación como los comerciales de las grandes cadenas hoteleras asentadas en la provincia llevan años llamando a las puertas de los touroperadores de esos países. La respuesta es siempre la misma. ¿Y cómo los llevamos a tus hoteles? En autobús desde Málaga. No interesa.

De esta forma tan gráfica expresaba Antonio de María, presidente de Horeca, la necesidad de esa inversión de 45 millones de euros en aumentar en 900 metros la pista del aeropuerto de Jerez, tal y como figuraba en el plan director de 2011. “Competencia tiene que entender que no estamos hablando de un aeropuerto de ciudadanos, sino de un aeropuerto que es un una pieza clave en el desarrollo turístico de un área”.

En 2012 el aeropuerto de Bilbao recibió por primera vez un Boeing 737 de Turkish Airways. Era una conexión novedosa con Estambul, que abría la primera ciudad del País Vasco a toda la malla relacionada con el gran aeropuerto de Estambul. Aquello supuso el boom del aeropuerto de Bilbao, triplicando en muy poco tiempo su ocupación. Jerez, habiendo mejorado mucho sus cifras entre 2004 y 2007, nunca consiguió ese boom. La causa no era otra que su última ampliación de pista tiene casi 30 años. Los aviones no suelen tener 30 años.

Representantes de varias cadenas de hoteles de la provincia se reunieron este viernes con la presidenta de Diputación, Irene García, su vicepresidente, y alcalde de Chiclana, José María Román y con la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Isabel Gallardo, para analizar el contenido del informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, sobre la reforma del aeropuerto de Jerez.

Lo primero que quiso dejar claro es que el informe, según su punto de vista, no contiene la contundencia que se ha trasladado desde los medios y la oposición. “Deja algunas puertas abiertas para que se justifique la inversión”, afirmó. Es decir, el informe no justifica la inversión. Es por ese motivo que de la reunión de Diputación se saliera con el mandato al vicepresidente, José María Román, alcalde de Chiclana, y por ello especialmente implicado, pero además pedrista de primera hora, para que pidiera una reunión en el Ministerio de Economía y con el de Fomento en la que se trasladaran las justificaciones que le faltaban a Competencia.

La justificación está precisamente en las palabras de De María: el aeropuerto es una infraestructura imprescindible para un impulso turístico de la provincia. “No es una ayuda a fondo perdido lo que queremos. Si se mejora la infraestructura, el aeropuerto tendrá el tráfico que no tiene ahora porque no es el vuelo a Madrid o Barcelona lo que justifica la ampliación, sino el potencial tráfico internacional que ahora no llega porque aquí no pueden despegar. Y estamos hablando de que lo que está en juego es un sector que aportó el pasado año 54.000 empleos. Todo ello con ese impedimento para crecer”.

En las mismas justificaciones ahondó la presidenta de Diputación, convencida igualmente de que “apostamos por un desarrollo sostenible del turismo en la provincia. El sector es capaz de abarcar un crecimiento aún mayor si se le ofrecen las infraestructuras adecuadas. Y aquí no estoy pensando sólo en el aeropuerto, sino en muchas infraestructuras de conexión que se vienen reclamando hace tiempo, como es el famoso nudo de Tres Caminos y la comunicación con Algeciras, que también reclamaremos. Somos ambiciosos y somos realistas. Apostamos por que se siga invirtiendo en el sector del turismo en la provincia y el aeropuerto nos ofrece una oportunidad que tenemos que hacer entender que no podemos desaprovechar”.