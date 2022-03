"El ciclo Hábito reafirma a Chiclana como uno de los grandes referentes de Andalucía en el ámbito teatral"

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, junto al promotor teatral Gari León y el secretario de la Asociación Cultural Taetro, Miguel Ángel Bolaños, hizo balance de la primera edición del ciclo ‘Hábito. 21 días de teatro’, una iniciativa cultural que se ha venido desarrollando en el municipio de manera ininterrumpida desde el 7 de marzo y cuya programación vivió el pasado fin de semana un fin de fiesta por todo lo alto con la celebración de las ‘I Jornadas de Teatro Mínimo y otras grandes pequeñeces’ y la conmemoración del Día Mundial del Teatro.

La delegada mostró su satisfacción por el “gran resultado que ha tenido una actividad que, como su propio nombre indica, tenía el objetivo de crear hábito al consumo de cultura y, más concretamente, de teatro. Una iniciativa con la que hemos conseguido muchas cosas, pero sobre todo con la que hemos dado su sitio a todas las personas y colectivos de Chiclana que trabajan todos los días del año por y para las artes escénicas”.

“Hablamos de una iniciativa que al principio parecía un poco loca pero que ha conseguido reafirmar a Chiclana como uno de los grandes referentes de Andalucía en el ámbito teatral durante todo este mes de marzo. Además, hemos conseguido que la ciudadanía se dé cuenta de que esta actividad en torno a las artes escénicas que hemos tenido tan presente durante las últimas semanas no es casual ni exclusiva de estos días, sino que es un trabajo y una propuesta cultural que está presente durante todo el año”.

Igualmente, Susana Rivas señaló que durante estos 21 días “no solo hemos contado con representaciones teatrales en la calle y todo tipo de escenarios, sino también talleres formativos, exposiciones, charlas… en definitiva, una apuesta muy fuerte por la cultura, una cultura que debe convertirse en una herramienta y un atractivo más para que la gente quiera conocer Chiclana”.

Por su parte, Gari León se refirió a la “importancia de la cultura presencial de la que se ha podido disfrutar durante estos días. Está muy bien eso de las redes sociales y de ver las cosas en las plataformas audiovisuales, pero la cultura necesita la presencialidad, del contacto directo. Han sido tres semanas muy aprovechadas en las que hemos conseguido que todas las personas de Chiclana que se mueven en el ámbito del teatro hayan estado presentes de una u otra forma, pero además acercando a la ciudad cosas de más allá de la autovía".

Miguel Ángel Bolaños, por último, señaló que “hemos vivido unas semanas históricas en las que hemos sido la envidia de Andalucía en este ámbito. Y me consta así porque me han llamado interesándose por la programación desde otros municipios. Chiclana ha sido foco de la cultura y del teatro en el mes del teatro y no podemos estar más orgullosos de ello. Como colofón hemos podido contar con unas jornadas en las que se ha reconocido al teatro mínimo como un género teatral único y diferencial y que, encima, tuvo parte de su génesis en Chiclana y de la mano de Taetro hace ya 25 años”.