Guía para no perderse las atípicas cabalgatas de Reyes Magos de este año en la Bahía de Cádiz

2021 ha empezado en la Bahía de Cádiz como terminó, con el coronavirus dominando un paisaje en el que la pandemia se ha convertido en nuestra principal preocupación. Pero aún así, la ilusión se abre paso en estas fiestas entre los más pequeños, que esperan la noche del 5 de enero con las mismas ganas y expectación de cada año. Para ello, los ayuntamientos de la Bahía se las han ingeniado para que las cabalgatas, aunque atípicas, sean las protagonistas de la jornada.

Cádiz

En la capital la apuesta es la de optar por carrozas estáticas con distintos horarios para evitar las aglomeraciones y que estarán dispuestas tanto en el Casco Histórico como en Extramuros. Desde las 10.30 horas hasta más allá de las 20.30 horas, los niños podrán acercarse a ver a Sus Majestades de Oriente. Para quien no puede verlos en persona, Onda Cádiz realizará conexiones en directo. Más información pinchando en este enlace.

San Fernando

En La Isla no habrá cabalgata, si no que el Ayuntamiento ha decidido que los Reyes Magos recorran la ciudad en un autobús descapotable para que las familias no se agolpen en un punto en concreto. Será durante la tarde del día 5 cuando este vehículo pase por los distintos barrios de San Fernando llevando la ilusión a los más pequeños, que podrán divisarlo desde sus casas. El recorrido comenzará a las 16.00 horas pero no se dará a conocer para mayor seguridad. Más información en este enlace.

Chiclana

En Chiclana el panorama será muy parecido al de La Isla, aunque será durante dos días cuando los pequeños puedan ver a Sus Majestades de Oriente. En este caso no lo harán en un autobús, si no en coches clásicos con los que pasarán por la mayor parte de las barriadas y zonas de la ciudad, así como el diseminado y la costa. El lunes el cortejo comenzará a las 16.00 horas y concluirá a las 19.00 y el día 5 será de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Más información en este enlace.

El Puerto de Santa María

En lugar de la tradicional cabalgata, este año los Reyes Magos y la Estrella de Oriente recibirán a los niños portuenses el martes 5 de enero en la plaza del Castillo entre las 11.00 y las 20.00 horas. El resto de personajes de la Corte (Gran Visir, Cartero Real, Reina de las Nieves, Reina de Occidente, Reina de Oriente, Soldado del Cascanueces y Bailarina del Cascanueces) estarán situados en la Plaza Peral, frente a la fachada del Ayuntamiento. Más información aquí.

Puerto Real

En Puerto Real no habrá carrozas, como es lógico, si no que los Reyes Magos de Oriente sobrevolarán de nuevo La Villa aunque este 2021 no se publicitará la zona donde aterrizarán para evitar aglomeraciones. No obstante, como alternativa a la tradicional cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar circularán en un autobús descapotable por distintas barriadas de la ciudad, en un recorrido que no se dará a conocer para que cada niño los espere en su casa.