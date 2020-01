La Guardia Civil: "Jamás nos habíamos enfrentado a algo parecido"

El teniente coronel Luis Martín Velasco, jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil, ha destacado que la búsqueda del pesquero 'Rúa Mar' cuenta con "los medios más avanzados de que se dispone hoy", pero que es "muy difícil", ya que "nunca nos habíamos enfrentado a un reto parecido".

En declaraciones a los medios de comunicación en el puerto de Algeciras, donde se congregan familiares y conocidos de los seis pescadores desaparecidos en la madrugada de este jueves a 28 millas de Cabo Espartel, Martín Velasco hace referencia a las condiciones y el lugar donde se produjo la desaparición del pesquero, a tenor del punto en el que la radiobaliza emitió la señal de emergencia a las tres de la mañana del pasado jueves.

"La mala suerte se materializa aquí, ya que hay un hándicap tremendo. Primero, porque son aguas marroquíes, y luego porque el lugar donde se habría hundido ronda los 480 metros de profundidad. Si se ha hundido, no se hunde perpendicularmente, ya que hay corrientes marinas muy fuertes en un fondo marino en pendiente", señala.

El teniente coronel puntualiza que "ese cono que hemos trazado llega hasta los 600 u 800 metros de profundidad. Es muy difícil. Tecnología existe, pero una cosa es llegar a esa profundidad y otra es hacer frente a esas mareas tan fuertes".

A ello se une que "el mar está embravecido" en la zona de búsqueda, lo que lo pone aún más difícil al dispositivo desplegado. "Salvamar cuenta con los medios más avanzados de que se dispone hoy en día. Tenemos el Clara Campoamor en Algeciras preparado para salir cuando se le requiera. Los medios no pueden ser mejores, pero nos enfrentamos a un reto. Nunca habíamos tenido algo parecido".

"No descartamos nunca y no lo vamos a hacer de buscar supervivientes. No obstante, con prudencia, pero es lógico ponernos en el peor de los casos, de que el barco haya podido hundirse", ha apuntado, por lo que mantiene "activos todos los recursos de la Guardia Civil para la búsqueda de un pecio hundido".

"Nos toca pensar, a medida que avancen las horas, en la fase dos, que es la localización del pecio.Y la fase tres, en caso de que se localice, sería la extracción de posibles cuerpos", ha concluido.