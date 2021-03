El Gobierno confía en que Airbus asigne más carga de trabajo a las plantas de Cádiz

El Gobierno asegura que no tiene "constancia" de que Airbus haya decidido ya el cierre de Puerto Real. El Ejecutivo confía en que el acuerdo firmado en febrero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, traiga nueva carga de trabajo para el sector aeronáutico de la provincia.

"Hace dos semanas que se firmó el acuerdo al más alto nivel, con nuestro presidente del Gobierno, con una financiación con dinero público para colaborar en ese plan estratégico, para salvar un sector que es fundamental para España, y para Andalucía, mucho más. Insisto, nuestra intención es salvar los empleos. No tengo constancia de que se vaya a cerrar ninguna planta", ha señalado la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, en una entrevista con este periódico.

"La preocupación del Gobierno y del presidente Sánchez desde el primer momento son los empleos y así se ha expresado en un plan nacional de mantenimiento de la industria aeronáutica. Hay un plan estratégico que se ha definido con Airbus y lo que se espera es que esto no sea lesivo para la provincia de Cádiz. Hay un componente de carga de trabajo que va a ser fundamental y esperemos que venga a la provincia de Cádiz", ha indicado García, que ha insistido en que la empresa aún no ha tomado una decisión sobre Puerto Real. "Yo, por lo menos, no tengo constancia de ello", ha recalcado.

Airbus confirmó hace dos semanas que la factoría de Puerto Real "se encuentra en una situación crítica" y no ve viable mantener dos centros productivos en la Bahía de Cádiz, lo que aboca a la planta a su cierre o a la venta a un tercero. La compañía achaca la crisis de la factoría puertorrealeña al "cese de la producción del A380", aunque se ha agravado "por el impacto de la crisis de la COVID-19"