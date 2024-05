Galán Urréjola, seleccionado para participar en la muestra de Arte Figurativo de Andalucía en Córdoba

El pintor gaditano Ricardo Galán Urréjola ha sido seleccionado para participar en la muestra Arte Figurativo de Andalucía que se celebrará en la Sala Vimcorsa de Córdoba, del 20 de junio al 15 de septiembre.

El artista ha elegido para la ocasión 'Viaje a Nueva York', un cuadro muy representativo del imaginario actual del artista, al representar el arte urbano con el que ha conquistado salas de las grandes capitales del mundo, y que para la ocasión lucirá en la capital cordobesa como parte de la mejor representación del arte figurativo que se cuece en el arte andaluz contemporáneo.

La exposición 'Donde una tea alumbra. Panorámica del arte figurativo en la Andalucía actual', que será comisariada por Félix Ruiz Cardador, contará con una selección de pintores y escultores de Andalucía, cada uno de los cuáles brindará una sola obra que será representativa de su labor creativa. En total serán 40 pintores y 8 escultores.

El Ayuntamiento de Córdoba pone en pie esta iniciativa en la que colabora el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM), y que tendrá lugar en la sala más importante de la ciudad, Vimcorsa, por donde han pasado las muestras más importantes de la ciudad, entre ellas The International Center of Photography of New York, La galería de los Uffizi de Florencia o El Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

La relevante muestra del arte figurativo contemporáneo andaluz ofrecerá desde posiciones más hiperrealistas, pasando por zonas de realismo naturista, hasta modelos de representación vitales muy cercanos a fórmulas plásticas impregnadas de connotaciones personales, incluyendo las más conceptuales o las más cercanas a la neo expresión. Un muestrario variopinto y significativo de la figuración en diversas facetas, que rezumará lo mejor del panorama actual.

Y en este recorrido se enmarcará 'Viaje a Nueva York', que ofrece la particular concepción del arte urbano del gaditano, con un alto contenido figurativo con el que se sitúa, a su vez, en los límites de los registros más expresivos.

Otros proyectos del pintor de urbes

No es el único proyecto del pintor de San Fernando Ricardo Galán Urréjola, que sigue explorando nuevos terrenos y otros ya conocidos en salas de Cádiz, España y Europa. Así, estará con su obra durante todo el verano en la nueva galería FAS Arcachón, en Francia, donde expondrá una docena de cuadros junto a piezas de artistas de otras nacionalidades.

En octubre regresa a su clásica Galería Ansorena, de la que es asiduo, para terminar en la sala gaditana por excelencia, su casa en Cádiz, la Galería Benot, donde compartirá espacio en una muestra colectiva que ofrecerá diferentes visiones de la actualidad artística de la tierra.

Mezcla de retos y expectativas del pintor que no cesa de explorar, no solo más allá de los límites de la indagación urbana en su propia obra, sino por el entusiasmo constante en desentrañar sus infinitos enigmas.