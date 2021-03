Funcionarios de prisiones de Cádiz denuncian que no reciben la vacuna frente al Covid

ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en el sector de Instituciones Penitenciarias, quiere poner en conocimiento de la sociedad la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz, con datos oficiales de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. El colectivo denuncia que el personal que trabaja en las cárceles gaditanas no está siendo vacunado frente al Covid mientras que otros funcionarios de prisiones de Andalucía sí.

Desde el comienzo de la pandemia, "y como no podía ser menos, se nos consideró servicio esencial dentro del ámbito de las Administraciones Públicas", precisa el sindicato en un comunicado. Al tener la condición de institución cerrada, los funcionarios de prisiones fueron clasificados dentro del Grupo 3B a la hora de establecer un protocolo de vacunación. Dicho protocolo "no se está cumpliendo, como denunciamos desde la Secretaria de Salud Laboral en un escrito a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el pasado con 2 de marzo", prosigue el sindicato.

ACAIP-UGT solicita que se vacune "a la vez" a todos los trabajadores de las prisiones gaditanas (a los de menos de 55 años y al resto), "ya que, por el envejecimiento paulatino de las plantillas de todos los centros penitenciarios por la falta de concursos que cubran las relaciones de puestos de trabajo (RPT), tememos que se va a quedar sin vacunas sobre un 30% de los funcionarios mayores de 55 años".

El sindicato precisa que la edad media de los funcionarios de prisiones de Puerto II (junto con el CIS Suar Muro de Jerez) es de 50 años, mientras que en Puerto I es de 49 años, en Puerto III, 47 años, y 44 años en Botafuegos, Algeciras( junto con el CIS de Algeciras).

"No entendemos cómo la Junta de Andalucía está siendo la última en vacunar a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y, sobre todo, los de la provincia de Cádiz, ya que Jaén, Almería, Archidona (Málaga), Sevilla, Córdoba y Huelva o están vacunados o tienen ya fecha para ello. Es por lo que ya, no pedimos, si no exigimos una respuesta a nuestras peticiones", concluye ACAIP-UGT su nota.