Encarnación Niño anuncia formalmente que recurrirá la sentencia de Convenios Urbanísticos

Encarnación Niño, tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Rota y diputada provincial por el PSOE, ya ha anunciado formalmente que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso Convenios Urbanísticos que la condena al pago de las costas ocasionadas al constructor Felipe Castellano, al que la socialista acusó de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones cuando ejerció la acusación popular en la causa.

La resolución judicial dictada en primera instancia por la Audiencia de Cádiz absuelve a todos los procesados en este procedimiento, entre los que se encuentran, además del promotor, los ex alcaldes de Rota Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) y Eva Corrales (Partido Popular). El tribunal de la Sección Tercera, encargado de juzgar el caso, determinó que no existió un plan preconcebido a partir del cual el Consistorio roteño adjudicase a dedo obras públicas a Felipe Castellano entre 2007 y 2011 a cambio de que éste aumentase su relación contractual con las empresas vinculadas a Lorenzo Sánchez.

Absueltos todos los encausados en este asunto, la única condena que figura en la sentencia es el pago de las costas impuesto a Encarnación Niño, que ejerció la acusación popular en representación del PSOE y procesó, entre otros acusados, a Castellano por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Según la Audiencia de Cádiz, lo hizo "con mala fe y temeridad".

Dado que la resolución judicial no es firme, Niño ya ha anunciado que la recurrirá en casación ante el Supremo. La edil socialista no solo recurrirá el pago de las costas, también el pronunciamiento de la sentencia que determina que ella no tenía legitimación legal para formular acusación contra Lorenzo Sánchez por el delito de falsedad documental, la absolución del ex líder de Roteños Unidos respecto a este delito al considerar el tribunal que había prescrito así como la absolución de Lorenzo Sánchez respecto al delito de prevaricación.

Asimismo, Encarnación Niño alegará en su recurso "error en la apreciación de la prueba" que llevó al tribunal de la Sección Tercera de Cádiz a determinar como hechos probados que no hubo ocultación por parte de los acusados de que determinadas obras no estaban terminadas.

Ya la semana pasada el alcalde de Rota, el socialista Javier Ruiz Arana, adelantó que el Ayuntamiento de Rota tenía intención de recurrir la sentencia de Convenios Urbanísticos, como así ha sido.