Ecologistas solicitarán a la UE una mesa específica para la seca de Los Alcornocales

Verdemar-Ecologistas en Acción ha anunciado que va a solicitar a la nueva dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea la puesta en marcha de una mesa específica para abordar el "grave problema" que puede acarrear la seca del alcornocal, lo que "puede provocar que en 50 años desaparezcan los alcornoques en el Parque Natural de Los Alcornocales, lo que tendría nefastas consecuencias desde el punto de vista económico y ambiental".

En una nota, Verdemar ha destacado que "el problema de la seca afecta también al alcornocal existente en otros puntos de la geografía española, del sur de Francia, Portugal y el norte de Marruecos, por lo que es necesario abordar este asunto en profundidad, hacer propuestas serias, articular medidas efectivas y destinar recursos para solucionarlo".

Por ello, ha indicado que para abordar este asunto en detalle y elaborar la propuesta se hará llegar a la Unión Europea (UE) un informe de la situación del Parque Natural de Los Alcornocales.

Según Verdemar-Ecologistas en Acción, la evolución de la seca de estos ejemplares -enfermedad que provoca el decaimiento y muerte de estos árboles- "es alarmante, principalmente en el Campo de Gibraltar, pasándose de un 7% de la superficie del Parque de Los Alcornocales integrada en los municipios de la comarca (Los Barrios, Algeciras, Tarifa, Castellar y Jimena) en los años 90 a más del 20% de su superficie en el año 2018".

"Se está produciendo, por tanto, una transformación del bosque que puede tener unas consecuencias desastrosas", ha afirmado Verdemar, que ha añadido que "además de la seca, influyen problemas endémicos, como los incendios forestales, la contaminación del polígono industrial pesado y otros factores derivados del cambio climático".

En este sentido, ha asegurado que "no se lleva a cabo la limpieza adecuada, no se retiran los tocones, no se renuevan los ejemplares adecuadamente y se están llevando a cabo la extracción de millones de metros cúbicos de agua del subsuelo y escorrentías que, en definitiva, están modificando la estructura del bosque mediterráneo".

Además, ha añadido que "cada vez se usa más el Parque de Los Alcornocales para la caza mayor, con lo que la población de cérvidos es tremenda". "Estos animales se alimentan de los alcornoques, con lo que desde principios de los 90, la repoblación de alcornoques no fructifica", ha explicado.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha indicado que lo que pretende es que "los nuevos eurodiputados comprendan la necesidad de articular una comisión internacional potente que aborde estas cuestiones realmente graves y que influyen en la socioeconomía de la zona, frenando así la propagación de la seca no sólo en el Campo de Gibraltar, sino en otros lugares de España, Portugal y Francia".

El Parque Natural de los Alcornocales cuenta con 167.767 hectáreas de extensión en los municipios gaditanos de Alcalá de Los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Los Barrios, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, El Bosque, Castellar de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, Prado del Rey, San José del Valle, Tarifa, Ubrique y el malagueño de Cortes de La Frontera.

Se declaró el 28 de julio de 1989 y está adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible, recayendo sobre este espacio otras figuras de protección como las de Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves.