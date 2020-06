Ecologistas en Acción pone de nuevo los puntos negros sobre las Banderas Azules

Un año más -apuntan desde Ecologistas en Acción- "debemos salir al paso de la publicación de informe de Banderas Azules por no reunir los mínimos requisitos de rigor, solvencia e independencia". Para los ecologistas, estos "galardones" carecen de cualquier credibilidad, ya que se basan en "meros aspectos turísticos", sin que cuenten con inspección alguna que evalúe con rigor el estado medioambiental de las playas: "Los premios de Bandera Azul -manifiestan- sólo indican la existencia de servicios para los bañistas, pero no reconocen una verdadera gestión ambiental y conservación de estos frágiles sistemas costeros. Este tipo de premios no deben exhibirse como ecoetiquetas, sino como meros distintivos de calidad de servicios ofrecidos a los bañistas en playas artificiales y urbanas".

Así, entre los ejemplos de "incoherencia y falta de rigor" de los distintivos concedidos este año, los ecologistas citan a las playas de La Costilla y el Chorrillo, en Rota, "por el vertido descontrolado de aguas fecales en la misma playa"; la playa de Fuentebravía, en El Puerto que, además de tenerse que alimentar de arena de forma artificial, estuvo cerrada el verano pasado por contaminación de aguas fecales; La Barrosa, en Chiclana, por el desparrame urbanístico que arrastra este municipio o la de Getares, en Algeciras, que es también rellenada artificialmente por su pérdida de arena crónica; así como la de Torreguadiaro, en San Roque, que sufre "regresión costera" y vertidos esporádicos.

A diferencia de otros años, la organización ecologista no podrá presentar este año su listado de Banderas Negras. No obstante, sí se han resaltado dos municipios por provincia como más relevantes, que en el caso de la costa gaditana han sido: Barbate, por la pésima depuración de sus aguas residuales, y Tarifa, por la amenaza urbanística incesante.