Ecologistas en Acción denuncia el impacto de las maniobras militares navales en los cetáceos

Ecologistas en Acción ha denunciado que la realización de maniobras militares navales en el sur de España está poniendo en riesgo la conservación de las especies marinas, en especial los cetáceos, al no tomarse medidas para limitar su impacto.

Esta protesta de la entidad ecologista se debe a que el pasado 7 de octubre comenzaron entre Cádiz y el mar de Alborán maniobras militares para ensayar la capacidad de respuesta de la Alianza Atlántica ante situaciones de crisis en el ámbito marítimo.

Ecologistas en Acción ha asegurado que este tipo de actividades se llevan a cabo sin tener en cuenta sus múltiples impactos en el medio marino, entre ellos el daño a especies marinas como los cetáceos. La entidad ha afirmado que existen numerosos precedentes en todo el mundo de varamientos masivos de cetáceos ocurridos durante y tras un periodo de maniobras militares navales.

En España la organización ecologista ha resaltado dos casos. En primer lugar, entre los años 1985-2004 en las islas Canarias un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) estudió numerosas necropsias realizadas a zifios que vararon de forma masiva. Las investigaciones lograron relacionar su muerte con las maniobras militares realizadas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

El segundo ejemplo se registró en 2006 en las playas de Almería, donde se recogieron varados cuatro zifios y un calderón. Una vez más, el equipo técnico y científico de la ULPGC, con ayuda de miembros de Ecologistas en Acción Almería, determinó la muerte de estos animales a consecuencia de las prácticas navales.

En ambos casos se concluyó que fue el uso de sónares en maniobras militares, con frecuencias medias e intensidades superiores a 220 dB, lo que provocó la aparición de hemorragias multiorgánicas causadas por embolias grasas y gaseosas. Este daño podría ser causado tanto por la fuerte onda de presión del sónar, como por una reacción de huida (comportamiento anómalo) que diera lugar a problemas de descompresión durante el buceo de los cetáceos.

A pesar de todo ello, se siguen realizando numerosas actividades (no solo maniobras militares) que conllevan graves daños en los cetáceos. Hay que recordar que estos animales son considerados bioindicadores de ecosistemas ricos en biodiversidad y calidad ecológica, y tienen un papel fundamental como indicadores de los efectos del cambio climático en los océanos y mares.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha exigido que se tomen medidas para proteger a los cetáceos de este problema. En concreto, se han propuesto dos. La primera de ellas es extender la moratoria antisónar de Canarias al Mediterráneo. Ya en 2004 Ecologistas en Acción trasladó al Parlamento de España una serie de protestas y este emitió una recomendación no vinculante para que las armadas no usaran la tecnología antisónar. En ese mismo año, España tomó una decisión pionera en el mundo al prohibir su uso en Canarias para proteger a los cetáceos. No obstante, es un sinsentido dejar de utilizar esta tecnología solo en las islas Canarias, ya que se ha demostrado que existen otras zonas de especial importancia para los cetáceos en España y, más concretamente, en el Mediterráneo.

La segunda de las medidas consiste en ampliar el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo. Este corredor debe cubrir al menos todo el litoral mediterráneo español y su área de influencia, protegiendo así a los cientos de mamíferos marinos que cruzan el Estrecho de Gibraltar buscando áreas para alimentarse y/o reproducirse. También se debe incluir los Lugar de Interés Comunitario (LIC), contribuyendo de esta forma a avanzar en el objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica de proteger el 10 % de las regiones marinas en el año 2020.