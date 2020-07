Ecologistas en Acción denuncia la aparición de rayas muertas en el entorno del castillo de Sancti Petri

Ecologistas en Acción ha denunciado la aparición de decenas de rayas muertas en los alrededores del castillo de Sancti Petri, entre San Fernando y Chiclana, y ha reclamado una investigación para conocer el origen de estas muertes y determinar posibles responsabilidades.

En un comunicado, el colectivo Toniza-Ecologistas en acción de Chiclana ha explicado que los primeros avisos comenzaron el 22 de junio y, desde entonces, han sido muchos ejemplares los que han ido apareciendo en el lugar.

El colectivo comunicó esta circunstancia al Parque Natural de la bahía de Cádiz y a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, como administración competente en la materia, además de a los ayuntamientos de Chiclana y San Fernando.

Una de las hipótesis es que las rayas procedan de algún descarte de pesca, es decir, la devolución al mar de las capturas no deseadas vivas o no, procedente de algún barco que rechazan estos ejemplares por no alcanzar la talla mínima, no disponer de cuota suficiente o no cumplir las normas de composición.

Ecologistas recuerda que el descarte de pesca es una práctica prohibida desde 2016 por la Unión Europea, que obliga a los barcos pesqueros al desembarque, lo que implica que la tripulación debe subir a bordo todo el pescado capturado, anotar las cantidades, distribuirlo en cajas con hielo y llevarlo a puerto.

Esa norma establece que si se capturan especies para las que no se tiene una cuota asignada, se deducirá la cantidad de las especies que sí se tienen adjudicadas.

En el caso de los ejemplares juveniles que no cumplen la talla y otras especies sin valor la norma dice que no se podrán utilizar para consumo humano.

"Apelamos al compromiso de los trabajadores del mar por abandonar estas prácticas como de la ciudadanía para que no las tolere, para que dejemos de presenciar imágenes tan tristes como despreciables como la que tenemos ahora con decenas de rayas muertas en Sancti Petri", sostiene en el comunicado la asociación ecologista.