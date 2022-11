El 'veneno' de Doñana, una historia bonita de contar y de ilustrar

El catálogo de una exposición de dibujos de Chapman en González Byass, en 2019, y de una muestra del pintor Riddell en Jerez también, hace 20 años, se pueden considerar los causantes de dos destacadas hazañas. "Y es que un buen día del mes de noviembre de 2020, venía yo en tren de Jerez de ver a mis padres. Iba echando un vistazo a un catálogo de una exposición que mi buen amigo Manolo Barcell había comisariado en Jerez, con las ilustraciones originales que Abel Chapman había dibujado para sus libros Wild Spain y Unexplored Spain. Me iba preguntando si sería posible traer esa muestra a Madrid. Al llegar a casa y buscar dónde colocar el catálogo entre mis libros, tropecé con otro catálogo de otra exposición, sobre los cuadros de otro inglés, que también había tenido lugar en Jerez, William H. Riddell. Al ver la procedencia de los cuadros, casi todos en manos de jerezanos más o menos conocidos, pensé que no me costaría incorporarlos al carro de mi proyecto", cuenta Jaime Bohórquez. Hazaña uno.

El 'choque accidental' de estos dos libros en su biblioteca le hizo reaccionar y llevar a Madrid ambas exposiciones en una. "Fui al Museo de Ciencias Naturales, que consideraba el sitio idóneo de diálogo entre estas obras de Chapman y Riddell y las urnas allí expuestas. Conocí al librero, Américo, quien me ayudó, a través de una serie de contactos, a darle forma a mi idea, que se convirtió en la muestra 'Pioneros de Doñana. Arte y naturaleza en la España inexplorada'".

Pues bien, dicha exposición fue inaugurada en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid este pasado jueves, y se podrá visitar hasta el 17 de abril. La muestra presenta un conjunto único de ilustraciones originales y otros materiales relacionados con las míticas obras de Abel Chapman y Walter J. Buck Wild Spain (1893) y Unexplored Spain (1910). Dibujos, aguadas y anotaciones se presentan, reunidos por primera vez junto a la obra pictórica de su colaborador y continuador William Riddell, y acompañados de otros objetos y documentos de época.

Porque hay mucha obra en Jerez de estos autores, y en el castillo de Arcos de la familia Tamarón, que son los únicos descendientes vivos de los naturalistas Chapman, Buck y Riddell, y por haber leído desde joven los libros de Chapman y Buck, que dieron a conocer el Coto de Doñana al mundo, llevaron además a Bohórquez a escribir 'Los pioneros de Doñana' (Guadalmazán). Hazaña dos.

"Ahí empecé a encontrar cartas, diarios, fotografías maravillosas, casi todo inédito... , además de lo aportado por la familia González. Y como en la exposición no cabía contar tantas anécdotas, decidí hacer este libro, en el que me centro más en Jerez, que era el origen y de donde partían todas las expediciones, el sitio donde se encuentran, donde después Mauricio González-Gordon conoce a todos los ingleses que vinieron en el siglo XX... Estaba Jerez y su vino detrás".

Desde la segunda mitad del siglo XIX, muchos bodegueros ingleses arribaron a Jerez para establecer sus negocios, aprovechando el desarrollo industrial que se vivía en la comarca del Bajo Guadalquivir gracias a su producción vinícola. Una comarca de la que, prácticamente, sólo la anchura del río Guadalquivir la separaba del Coto, lugar ideal para que los protagonistas de esta historia pudieran practicar sus aficiones: la naturaleza, la caza y los pájaros.

'Los pioneros de Doñana' narra, a través de la azarosa vida de los naturalistas Chapman, Buck y Riddell, la desconocida historia de lo que hoy conocemos con el nombre del Parque Nacional de Doñana. Pero, ¿qué tenían en común estos tres personajes, además de lazos familiares, de ser ingleses, de su afición por pintar, por escribir libros y artículos sobre naturaleza, por recorrer los rincones más apartados de nuestra geografía? Su gran pasión por Doñana. Chapman y Buck frecuentaron Doñana durante más de 40 años y la tuvieron en arrendamiento durante 27.

Un enclave desprovisto de pueblos, un rincón olvidado donde la naturaleza era la única protagonista, hasta que llegaron estos tres aventureros, piezas claves en la historia de este paraje natural, del que su autor cuenta su intrahistoria, así como los avatares por los que pasó hasta llegar a ser uno de los lugares más emblemáticos de la biosfera.

Con una estructura narrativa novelada, pero avalada por una ingente cantidad de documentos, cartas, diarios, archivos y cuadernos de campo, el autor se remonta 150 años atrás para explicar el origen que dio pie al verdadero espíritu conservacionista que caracteriza a este entorno, en gran medida, gracias al desarrollo de la industria vinícola de Jerez, en la que Buck y Chapman desempeñaron un papel esencial.

La obra, que cuenta además con numerosas imágenes de Doñana y de Jerez de la época, cuadros y dibujos, se presentará en Sevilla el 29 de noviembre, a las 19 horas, en la Fundación Valentín Madariaga; y en Jerez, el día 30, a las 19 horas, en el Consejo Regulador.

"Es un libro -explica- para el público en general, pero de forma añadida, a todos los doñaneros y a todo el aficionado a la naturaleza, al campo, etc. Habla de una Doñana idílica, nada que ver con la que hay ahora. Creo que ha salido en muy buen momento porque Doñana está en muy mal estado. Estos personajes la descubrieron salvaje, donde había de todo, empezando por agua, y todo tipo de especies. El libro desarrolla una cadena de transmisión que empieza por Chapman y Buck; Riddell se casa con una hija de Buck, y es el ilustrador que elige Chapman para sus tres últimos libros. Hay una conexión y el 'veneno' de Doñana se lo transmiten a Riddell, que pinta maravillosamente bien las aves de la marisma. Y ese mismo 'veneno', esa pasión por Doñana, se la contagian también a Mauricio González-Gordon, cuyo padre acababa de comprar Doñana e iba al castillo de Arcos a tener largas charlas con Riddell sobre pájaros". Un hilo conductor que va desde 1872 (primera visita juntos de Chapman y Buck a Doñana), y que no se interrumpe en ningún momento, que se prolonga hasta 1959, que es hasta donde llega el libro, justo antes de la creación del parque.

Hoy Doñana, tal y como se describe en este ameno relato, es un paraje natural protegido e inabarcable a la escala humana, donde cientos de especies de todos los órdenes imaginables desarrollan su vida, gracias al oportuno redescubrimiento de quienes desde su amor a la naturaleza hicieron que este paraíso se convirtiera muchos años después en Patrimonio de la Humanidad.

Sobre el autor

Jaime Bohórquez y Crespí de Valldaura (Madrid, 1963). Vive hasta los veinte años en Jerez. De espíritu aventurero y explorador de caminos, recorre desde niño una parte importante de los paisajes a que se refiere este relato, en compañía de uno de los bisnietos de Buck, su tío Luis. Gracias a este parentesco y a la generosa disponibilidad de otros jerezanos ha podido recabar la documentación suficiente para componer esta publicación.