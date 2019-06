Doña Paquita se hace eterna en una web dedicada a su vida y obra

Decía Paula Contreras Márquez, conocida como “Doña Paquita”, que lo necesario para ella era escribir “aunque no publique, porque la fama, buena o mala, es efímera”. Entonces, la escritora no podía imaginar que ni su fama no sería efímera ni que toda su obra acabaría publicada en un formato inimaginable en su época: internet.

Gracias al empeño de su familia, especialmente el de su hija, Rosa Sánchez de Medina, el marido de ésta, Javier Fajardo, y Marta Sánchez de Medina (nieta de la autora), la obra de la escritora nacida la aldea de Los Zapateros - actual Moriles (Córdoba) - en 1911 y que vivió la mayor parte de su vida en Puerto Real, donde falleció en 2008, está disponible en la página web www.paulacontreras.com.

En este sitio web se ofrece una selección de su legado literario, su biografía personal así como de su etapa como maestra, entre otro contenido dedicado a Paula, entre el que destaca un vídeo sobre su vida y su obra, realizado por Javier Sánchez de Medina Contreras.

Especialmente interesante es el apartado web en el que se pueden leer y descargar algunas de las obras firmadas por Paula Contreras. Historias de un pueblo sin historia (1990), Laguna Grande (1992), El Molino de Nansa (1993), Cuentos (1993), Moriles, trazos de Historia (1995), Cuentos II (1996) o El Majuelo (2008) entre otros. Todas estas obras fueron escritas por la autora, algunas de ellas en los años 50, y posteriormente publicadas por su familia.

Junto a sus novelas, cuentos y relatos, se encuentran artículos literarios publicados en periódicos y revistas de distintos ámbitos, muchos de ellos relacionados con los pueblos que amó; guiones para audiovisuales; textos autobiográficos; presentaciones de sus obras y de distintos actos; y charlas dirigidas a públicos muy variados.

Por otro lado, muchas son las personas que han dedicado poemas, comentarios literarios y diversos tipos de escritos a Paula Contreras y a sus obras, que constituyen un amplio testimonio de admiración y cariño hacia la autora y que también están disponibles en la web

Paula Contreras recibió en 2015 el título de Hija Adoptiva de Puerto Real, y durante su larga vida recibió también el reconocimiento de personas de ámbitos literarios, culturales y sociales. Ferias del libro, rutas literarias, edificios públicos o certámenes y concursos literarios llevan su nombre. Algunos de ellos se pueden recordar en un especial apartado de este sitio de internet.

Este nuevo recurso para seguir conociendo a Doña Paquita, se suma a la publicación de su “legado” en el Archivo Municipal, gracias a la firma de un convenio entre la familia de la autora y el Ayuntamiento de Puerto Real para el depósito de su obra y su uso incondicionado en estas dependencias municipales. Se trata de la cesión del material creado por la autora, que va desde una decena de obras publicadas a otras tantas inéditas o escritos autobiográficos, presentaciones y material audiovisual.