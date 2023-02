Domingo 'a la carrera' en Los Toruños

La XII Carrera solidaria 'Corre por una causa', organizada por la ONG internacional Entreculturas, tendrá lugar el próximo domingo, 19 de febrero, en el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida (El Puerto). Las salidas de las diferentes modalidades de las que dispone esta edición se llevarán a cabo entre las 9:30 y 12:30 de la mañana.

Se trata de la doceava edición del circuito solidario de carreras más grande de toda España, que en los años anteriores reunió a más de 10.000 participantes y que tiene como objetivo sensibilizar a la población española sobre la importancia de que todas las personas tengan una educación de calidad. En cada edición, los fondos recaudados con las inscripciones y las empresas colaboradoras se destinan a diferentes proyectos educativos que tiene Entreculturas en el mundo.

Este año, los fondos recaudados irán destinados a proyectos que contribuyen a defender el derecho a la educación de los niños que viven en situación de refugio o desplazamiento forzoso. El objetivo es recalcar la importancia que tiene la educación en contextos de emergencia en un mundo donde cerca de 420 millones de niños están afectados por las guerras y los conflictos armados.

Participa en la XII edición de Corre por una Causa

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.correporunacausa.org. Se pueden correr 9km, 5km así como realizar 5 kms en modalidad de Marcha Nórdica. con 4 categorías por edades. Para los niños existen las modalidades de Sub 16, Sub 14, Sub 10, Pitufos y Pañales.

Además, la carrera cuenta con una aplicación oficial disponible para iOS y Android con información actualizada, galería de imágenes y opción de cronometrar el tiempo durante la carrera virtual.

En la presente edición, miembros de la Asociación Legión 501-Spanish Garrison, los autodenominados “chicos malos que hacen cosas buenas” colaborarán para poner el broche final a una gran jornada solidaria. La Legión 501 Spanish Garrison nació con el propósito de manifestar la pasión por Star Wars y se aprovechó este potencial para ayudar en causas solidarias, generalmente enfocadas a los más pequeños. Entre actividades son habituales las visitas a hospitales, pasando por desfiles solidarios y colaboración con ONG.

La recientemente creada Asociación BatuPuerto pondrá su ritmo para hacer volar a los corredores/as y mantener el espíritu festivo de la jornada. Batupuerto es un nuevo grupo, sin ánimo de lucro, cuyos metas son promover la música afro-brasileña y otra música mundial. Es una batucada de tambores, una orquesta de tambores de percusión que desea que esta cultura musical forme parte de la comunidad Portuense.