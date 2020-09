La Diputación pide marcha atrás en la privatización del parque de Los Toruños

El pleno de la Diputación ha aprobado este miércoles una moción en contra de los planes de la Junta de Andalucía para contratar la gestión integral del parque metropolitano de Los Toruños. Con los votos del IU, proponente de la moción, el PSOE, Adelante y Axsi, la institución pedirá a la administración andaluza que deje sin efecto la licitación que está en proceso.

La portavoz de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, ha defendido la gestión que ha ahora la empresa pública AVRA ha llevado a cabo hasta ahora, con contratos menores de algunos servicios, y ha lamentado el "atropello fraguado en plena pandemia" para que pase de forma integral en manos privadas, algo que considera "peligroso".

El diputado David de la Encina, del PSOE, ha mostrado igualmente su preocupación ante el "anuncio de urgencia" del cambio de manos del pulmón de la Bahía tras "20 años de un modelo de éxito". "Es un intento de privatización, utilicen el eufemismo que quieran", ha dicho de la Encina, en respuesta al Partido Popular.

Y es que José Loaiza ha defendido que "no es una privatización de nada" sino que antes se hacía una gestión parcial y ahora es integral. "Lo demás es confundir a los ciudadanos, su gestión es pública a través de la Consejería". En la misma línea, Estefanía Brazo de Ciudadanos, ha dicho que ahora hay una nueva ley que hay que cumplir. "La consejería no dispone de los recursos necesarios y son contrataciones externas no una privatización".

Numerosos vecinos de El Puerto y de la provincia participaron el domingo en una cadena humana a las puertas del parque de Los Toruños, atendiendo a la convocatoria de una treintena de colectivos que exigen a la Junta que no se privatice la gestión de estas instalaciones.

Debate sobre ocupaciones ilegales

Entre otros puntos de un nuevo pleno celebrado de forma telematica, la Diputación ha debatido sobre las ocupaciones ilegales, que ha llegado este miércoles al pleno de mano de Ciudadanos. La diputada Estefanía Brazo ha presentado una moción para "promover todas las reformas legales para defender la propiedad privada". Pedía también a la Diputación un plan provincial, que ha sido finalmente retirado, y apuntaba al drama de personas que se han encontrado su vivienda ocupada tras venir de vacaciones o , ahora en la pandemia, tras salir del hospital donde se recuperaban del coronavirus.

“En el caso de nuestra provincia el número de denuncias por la ocupación ilegal de viviendas se ha disparado un 7% durante los primeros seis meses de este año”, han apuntado desde Ciudadanos, haciendo hincapié en la promovida por mafias".

Pero la diputada solo ha encontrado el apoyo del Partido Popular en su propuesta, que ha sido rechazada. Para Axsí y su diputado Miguel Molina era "sesgada" sin tener en cuenta "las familias que no tienen recursos" o sin diferenciar "entre usurpación y allanamiento", pidiendo que "dejen de alarmar". "Es vergonzosa la la campaña del miedo que enturbia el debate del problema de la vivienda", ha lamentado en la misma línea Antonio Romero (Adelante Cádiz). "No hablan de la exclusión social ni la mediación ni de buscar solución habitacional", añadieron desde IU.

Juancho Ortiz (PP) sí se mostró a favor de "hacer frente a este problema" y habló del "efecto llamada a la ocupación" de las declaraciones desde la izquierda. Ciudadanos pidió a los grupos en contra que dejen la "demagogia barata".

Desde el grupo socialista recordaron que desde los ministerios de Interior y Justicia están trabajando en soluciones.

Demandas a la Junta para reforzar la seguridad en los colegios.-

El Pleno aprobó dos propuestas –de los grupos Socialista y de Andalucía por Sí- con varias reclamaciones a la Junta de Andalucía para que sea la administración autonómica la que asuma y costee la aplicación de medidas para afianzar la seguridad sanitaria, en las nuevas circunstancias de pandemia, en los centros educativos de la provincia de Cádiz. La propuesta socialista incorporó una enmienda de adición de Izquierda Unida.

La limpieza y las campañas de higiene extraordinarias, contrataciones de profesorado que redunden en una bajada de ratios en las aulas, provisión de recursos telemáticos, la aceleración de las obras que requieren los centros así como la incorporación de personal sanitario en centros de educación especial son algunas de las solicitudes concretas dirigidas a la Junta. La propuesta de Andalucía por Sí –defendida por Miguel Molina- fue secundada por todos los grupos salvo el PP, que se opuso; mientras que la planteada por el PSOE –y expuesta por el diputado Daniel Moreno- fue respaldada por la mayoría de los grupos, salvo PP y Ciudadanos que emitieron su voto negativo. La enmienda de IU fue expuesta por la diputada Carmen Álvarez.

Solicitud de nuevos medios frente al narcotráfico en el Campo de Gibraltar

El Pleno de la Corporación provincial ha aprobado la propuesta del PP en la que solicita que la comarca del Campo de Gibraltar sea declarada Zona de Especial Singularidad, con incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor policial. En la misma moción se demandan más medios materiales y tecnológicos en la lucha contra el narcotráfico, la creación de una nueva Comisaría de Policía en La Línea así como la implementación de nuevas estaciones del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), entre otros requerimientos. La iniciativa, planteada por el diputado José Loaiza, prosperó con los votos favorables de PSOE, PP, IU, Ciudadanos y La Línea 100%, así como las abstenciones de Adelante Andalucía y Andalucía por Sí.

Adhesión a la declaración en demanda de mejoras en la atención a la salud mental

La Diputación de Cádiz se adhiere a la declaración institucional formulada por la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental ante la cercanía del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. La presidenta de Diputación, Irene García, leyó el manifiesto que reivindica el acceso universal e igualitario a los servicios de prevención y asistencia a la salud mental; una necesidad aún más acuciante a tenor de las actuales circunstancias de pandemia.

Cese de participación en la ruta Bético-Romana

El vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura, Antonio González Mellado, expuso al Pleno las razones que motivan el cese de la participación de Diputación en la Sociedad para el Desarrollo de la Ruta Bético-Romana SL. Dicha entidad “ha perdido actividad y apenas desarrolla promoción”, explicó el diputado. La propuesta fue aprobada por el Pleno.